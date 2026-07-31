※本稿は、日本漢字能力検定協会編『漢字の大疑問 いつも使っているのに意外と知らない言葉の世界』（マガジンハウス新書）の一部を再編集したものです。

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■「1、2、3」は「一、二、三」だけど…

漢字の「一」「二」「三」はその文字が意味する数と横線の本数が対応しています。

このような文字化のプロセスを「数え上げ形式」と呼びます。一方、4は「四」と書き、数え上げ形式ではありません。それでは、なぜ4は4本線で書かれないのでしょうか。

実はかつて4を4本線で書いていた時代がありました（以下、4本線の4を「●」と表記します）。図表1をご覧ください。

※●＝横線を縦に4本

出典＝『漢字の大疑問』

目下のところ最古のまとまった漢字資料である殷代の甲骨文（紀元前13世紀〜紀元前11世紀）では、4本の横線を縦に重ねた「●」で4を表していました。次の西周時代（紀元前11世紀〜紀元前8世紀）の主たる漢字資料は青銅器に文字を鋳込んだ「金文」ですが、そこでも4は4本線の「●」で書かれます。

「四」は次の春秋時代（紀元前8世紀〜紀元前5世紀）になって初めて現れます。「四」はもともと鼻水が鼻から流れ出ている様子を象った象形文字に由来し（図表2）、現在の「泗」に相当する文字であったと考えられます（※1）。「四（泗）」は甲骨文では4を表すことはありませんでしたが、春秋時代以降、4を表す語と発音が同じであったことから、4を表す文字に転用されました（ある語に対し、その語と発音が同じまたは近い文字を当てる表記を「仮借」と呼びます）。春秋時代の金文では「●」と「四」が併用されていました。

※1 劉洪濤『形体特点対古文字考釈重要性研究』、商務印書館、2019年

出典＝『漢字の大疑問』

この状況は戦国時代（紀元前5世紀〜紀元前221年）まで続きます。「楚簡」と呼ばれる、戦国時代の楚で書かれた竹簡でも「●」と「四」が共存しています。

■歴史の途中で大きな書き換えが生じていた

ところが秦代（紀元前221年〜紀元前206年）以降「●」が淘汰され、「四」のみが残ることとなりました。

※●＝横線を縦に4本

詳細は省きますが、1から9を表す漢数字のうち、「一」から「三」及び「五」から「九」は甲骨文の時代から現代まで、基本的に同種の文字を使い続けています。

「一」から「三」は数え上げ形式によって成立した文字で、「五」から「九」は発音の近接性を媒介とした仮借によって成立した文字です。

ところが「三」と「五」に挟まれた4にのみ、ここまで見たように、歴史の途中で大きな書き換えが生じ、西周時代までは数え上げ形式による「●」を用いていましたが、春秋時代以降、一転して仮借によって成立した「四」を用いるようになりました。

「●」が使われなくなったのは、それが何本の線か――3本なのか、4本なのか、はたまた5本なのか――直観的に判断しにくいためだとかねてより考えられていましたが、実はその裏には人間の認知能力が大きく関わっていることが、近年の研究から明らかになりました。

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■認知科学の研究で判明

近年の認知科学の研究では、人間は直観的には3または4の数量までしか認識できず、それ以上の数量を正確に把握するには、言語における数詞（つまり数の名前。「ご」「ろく」「しち」など）が機能的役割を果たしていると考えられています（※2、※3）。

※2 ケイレブ・エヴェレット（屋代通子訳）『数の発明』、みすず書房、2021年

※3 Pitt, Benjamin, Edward Gibson and Steven T. Piantadosi. Exact Number Concepts Are Limited to the Verbal Count Range, Psychological Science, Vol. 33(3), 2022

つまり人間がひと目で認識できる数量は4が上限ということです。古くは1から4の数を数え上げ形式によって文字化し、5以上に異なる原理の文字（すなわち仮借による表記）を当てていた、という漢字に見られる現象は、正に人間のこのような認知上の能力と軌を一にします。

さらに数え上げ形式を取りやめ、「四」という仮借文字に書き換えたという現象も、4という数量が直観的認識の上限であることの裏返しであると考えられます。これは言い換えれば、線の本数を手掛かりに4を表す文字を認識することに認知的負担を感じていた人々が一定数おり、そのような人々が、「五」から「九」にならって発音を手がかりに認識する方向へと舵を切ったということです。

■ローマ数字も以前は「IIII」だった

なお漢字のみならず、古代エジプトのヒエログリフや古代のローマ数字でも4以下の数字に、線や点をその表す数量分直線的に並べるという方式を採用し、5以上の数字にそれとは異なる構成原理による方式を採用していました。特にローマ数字の4は漢字と同様に、歴史の途中で大きな書き換えを経ており、古くは数え上げ形式の「IIII」を用いていましたが、時代が下ると、異なる構成原理（減数法）の「IV」を用いるようになりました。

その他、古代インドのカローシュティー文字やブラーフミー文字は1から3に数え上げ形式によって構成された数字を採用し、4以上にそれとは異なる原理によって構成された数字を採用しています（※4）。

※4 ジョルジュ・イフラー（松原秀一・彌永昌吉監修、彌永みち代・丸山正義・後平隆訳）『数字の歴史 人類は数をどのように数えてきたか』、平凡社、1988年

■「ケモノヘン」が付く動物と付かない動物

馬や虎に「ケモノヘン」がつかないのはなぜですか

回答＝阿辻哲次（漢字文化研究所所長）

「猫」や「猿」「狸」には《犭》（ケモノヘン）がついているのに、「馬」や「虎」にはついていません。

「馬」や「虎」「牛」という漢字は、ウマ・トラ・ウシという動物の姿全体（あるいはその一部）をかたどった象形文字であるのに対して、「猫」や「猿」「狸」などは動物を表す《犭》（ケモノヘン）と、発音を表す部分（「猫」なら《苗》、「猿」なら《袁》、「狸」なら《里》）でできています。

これらの漢字でヘンとなっている《犭》（ケモノヘン）は、「犬」がヘンになった時の形で、これを部首とする漢字は漢和辞典では4画の《犬》部に収められます。「犬」はイヌの姿をかたどった象形文字で（図表3）、イヌという意味を表しますが、他の文に対して意味を示す時には、イヌ以外の動物一般を意味することがよくあります。

出典＝『漢字の大疑問』

具体的には、「猪」や「狼」、「猊」（唐獅子）などは形がイヌに似ていますが、「猿」や「狸」「狐」はイヌとはかなり形がちがいますし、「獺」（カワウソ）はイヌと似ても似つかない形ですが、それでもこれをヘンとしています。《犭》（ケモノヘン）が「イヌヘン」ではなく「ケモノヘン」と呼ばれるのは、実はそのためなのです。

■漢字の「二重構造」

漢字は数万字あるといわれますが、最初からそんなにたくさんの漢字が一度に作られたわけではありません。

たとえば「松」とか「桐」という漢字を考えてみるとわかりますが、最初から「松」や「桐」という文字が作られるわけはなく、「松」や「桐」が作られる前にはかならず《木》と《公》、そして《同》という漢字が単独で存在したはずです。

日本漢字能力検定協会編『漢字の大疑問 いつも使っているのに意外と知らない言葉の世界』（マガジンハウス新書）

つまり漢字には、第一段階で作られた基礎的な漢字群と、第二段階としてそれらを組みあわせた漢字群という二重の構造があるのです。

この第一段階で作られた漢字は、それ以上分解できない構造をもっていて、そのうち動物を表す「馬」や「犬」、「鹿」などは、おそらく古代中国人の日常生活とかなり密接にかかわりをもっていた動物であり、それでこれらの動物の姿をそのまま描いた象形文字が作られました。

しかしすべての動物をそのまま象形文字にできるわけがありません。それで動物一般を表すケモノヘンと、動物の名を呼ぶ音を組みあわせて、「猿」や「狸」などの形声文字が作られたというわけです。

※王本興編著（2010）『甲骨文字典』北京工芸美術出版社

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公益財団法人 日本漢字能力検定協会1975年創立。日本語・漢字文化の振興と普及を目的に活動する公益財団法人。1975年に「日本漢字能力検定（漢検）」を開始し、現在では国内最大級の日本語・漢字検定事業として広く知られている。漢字力の向上を通じて、読む・書く・伝える力を育むことを目指し、子どもから社会人まで幅広い世代を対象に事業を展開している。主催する「日本漢字能力検定」は、累計受検者数5500万人以上、3歳から103歳までの幅広い年齢の方が挑戦する検定試験であり、学校教育や企業研修などでも活用されている。また、「今年の漢字」を京都・清水寺で毎年発表していることでも知られ、日本社会の世相を映す年末恒例行事として定着している。そのほか、日本語・漢字に関する調査研究、教材開発、博物館の運営、イベント開催などを通じて、日本語文化の継承と発信に取り組んでいる。

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（公益財団法人 日本漢字能力検定協会）