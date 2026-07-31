捨てないのに片付く？片付けのプロが整える収納術
YouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」が、「【捨てない片付け】1つも捨てずにここまで変わる！プロが作る“収納技”」と題した動画を公開しました。整理収納アドバイザーの安田みらいさんが、お母様との同居によって荷物が増えた1LDKのお部屋を、物を手放さずに使いやすく整える収納技を紹介しています。
動画では、玄関、廊下、リビング、寝室の各収納スペースを「今の暮らし」に合わせて見直していきます。玄関収納では、上部のデッドスペースに突っ張り棚を設置。耐荷重を考慮してジャッキ式の棚を選び、ワンちゃん用のバギーなどを置くことで、足元に余裕を持たせました。さらに、突っ張り棒を活用し、傘を空中に浮かせてまとめるアイデアも披露しています。
廊下収納では、マリングッズや防災用品など、細々したものを整理。使用頻度の低いものを上部に移動し、衣装ケースの引き出しを1つ抜いて充電器の定位置を作るなど、使い勝手を向上させています。また、寝室の無印良品のスチールユニットシェルフには、余っていた棚板を追加して収納力をアップ。ワードローブの隙間にはお母様の敷布団がぴったりと収まり、「シンデレラフィット」を実現しました。リビングでは、衣装ケースをテーブル下に配置してフラットな空間を作り出し、圧迫感を軽減させています。
今回のサポートでは、お洋服などを「1枚も捨てていない」にもかかわらず、お部屋全体が驚くほどスッキリと生まれ変わりました。収納アイテムの配置や使い方を工夫するプロの技は、荷物が多くて片付かないと悩む方にとって、大いに参考になりそうです。
動画では、玄関、廊下、リビング、寝室の各収納スペースを「今の暮らし」に合わせて見直していきます。玄関収納では、上部のデッドスペースに突っ張り棚を設置。耐荷重を考慮してジャッキ式の棚を選び、ワンちゃん用のバギーなどを置くことで、足元に余裕を持たせました。さらに、突っ張り棒を活用し、傘を空中に浮かせてまとめるアイデアも披露しています。
廊下収納では、マリングッズや防災用品など、細々したものを整理。使用頻度の低いものを上部に移動し、衣装ケースの引き出しを1つ抜いて充電器の定位置を作るなど、使い勝手を向上させています。また、寝室の無印良品のスチールユニットシェルフには、余っていた棚板を追加して収納力をアップ。ワードローブの隙間にはお母様の敷布団がぴったりと収まり、「シンデレラフィット」を実現しました。リビングでは、衣装ケースをテーブル下に配置してフラットな空間を作り出し、圧迫感を軽減させています。
今回のサポートでは、お洋服などを「1枚も捨てていない」にもかかわらず、お部屋全体が驚くほどスッキリと生まれ変わりました。収納アイテムの配置や使い方を工夫するプロの技は、荷物が多くて片付かないと悩む方にとって、大いに参考になりそうです。
YouTubeの動画内容
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