「想像以上にお得感」朝鮭定食700円より120円も安くて卵付き 松屋の「おいしい」ライフハックに6.4万いいね「さすがはみんなの食卓」
松屋をお得に利用するライフハックが、SNS上で大きな注目を集めている。
「松屋のライフハックなのですが、 朝鮭定食700円で食べるよりも、 Wで選べる卵かけご飯350円に230円の鮭をトッピングすると580円で安い上に卵までついてくるという...お得です...なぜ...」
と、件のライフハックを紹介したのはヤンハイ君さん（@tsunukist）。
たしかに「“炙り”焼鮭朝定食」は700円だが、「Wで選べる玉子かけごはん」に鮭をトッピングすれば、それよりも安くつく。おしんことノリは付いてこないものの、差額120円ならそれもよしとする人は多いだろう。
ヤンハイ君さんにお話を聞いたところ、「いつも利用している松屋でふと発見して試してみたところ、想像以上にお得感があり『もっと早く気づけばよかった』と思いました。想像以上に多くの方から反応をいただき、驚くと同時に、同じようにお得だと感じている人が多かったんだなと、うれしく思っています」ということ。
SNSユーザーからは
「松屋は、朝食メニューがいいですよね〜」
「そういうのマックも、いろいろありますよねw」
「私はソーセージエッグW定食ご飯特盛（580円）がお気に入りです。松屋さん、すごいですよね。さすがはみんなの食卓！」
など、数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。松屋ユーザーの方は、ぜひ参考にしていただきたい。
なお、ヤンハイ君さんは今回の反響に乗じて、阪神岩屋駅（神戸市灘区）から徒歩1分にある居酒屋『たまいち』をPRしたいという。「ウイスキー、日本酒、焼酎その他のお酒の種類が豊富で、ご飯もどれを食べてもおいしい人気店です」とのことなので、こちらも興味がある方は、ぜひ足を運んでいただきたい。
（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）