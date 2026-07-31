松屋をお得に利用するライフハックが、SNS上で大きな注目を集めている。



【写真】「朝鮭定食」を頼むよりお得！松屋のライフハックとは

「松屋のライフハックなのですが、 朝鮭定食700円で食べるよりも、 Wで選べる卵かけご飯350円に230円の鮭をトッピングすると580円で安い上に卵までついてくるという...お得です...なぜ...」



と、件のライフハックを紹介したのはヤンハイ君さん（@tsunukist）。



たしかに「“炙り”焼鮭朝定食」は700円だが、「Wで選べる玉子かけごはん」に鮭をトッピングすれば、それよりも安くつく。おしんことノリは付いてこないものの、差額120円ならそれもよしとする人は多いだろう。



ヤンハイ君さんにお話を聞いたところ、「いつも利用している松屋でふと発見して試してみたところ、想像以上にお得感があり『もっと早く気づけばよかった』と思いました。想像以上に多くの方から反応をいただき、驚くと同時に、同じようにお得だと感じている人が多かったんだなと、うれしく思っています」ということ。



SNSユーザーからは

「松屋は、朝食メニューがいいですよね〜」

「そういうのマックも、いろいろありますよねw」

「私はソーセージエッグW定食ご飯特盛（580円）がお気に入りです。松屋さん、すごいですよね。さすがはみんなの食卓！」

など、数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。松屋ユーザーの方は、ぜひ参考にしていただきたい。



なお、ヤンハイ君さんは今回の反響に乗じて、阪神岩屋駅（神戸市灘区）から徒歩1分にある居酒屋『たまいち』をPRしたいという。「ウイスキー、日本酒、焼酎その他のお酒の種類が豊富で、ご飯もどれを食べてもおいしい人気店です」とのことなので、こちらも興味がある方は、ぜひ足を運んでいただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）