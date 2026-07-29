チワワさんの愛おしすぎる姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で28万回再生を突破し、「胸がキュンとなる」「めちゃくちゃかわいい」「愛おしいですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：北海道へ帰省するため、犬と5日間のお別れ→不在中も帰りを待ち続けていて…帰宅時の『感動的な再会』】

ママと5日間のお別れ

Instagramアカウント「komugi_cutie」の投稿主さんは、チワワの『こむぎ』ちゃんとの日常を紹介しています。ある日、ママが5日間、北海道へ帰省することになりました。関西の自宅では、こむぎちゃんとパパがお留守番です。

出発の日、ママを見送ったこむぎちゃんは少し寂しそう。パパはママを見送りに付き添います。見送りを終えたパパが帰宅し、玄関のドアが開く音がすると、こむぎちゃんは「ふたりとも帰ってきた！」と言わんばかりに勢いよく駆け出したそうです。

ところが、帰ってきたのはパパだけ。ママの姿が見当たらないことに気付いたこむぎちゃんは、不思議そうに何度も辺りを見回していたのだといいます。

寂しい後ろ姿に涙…

それからというもの、こむぎちゃんは玄関を気にするようになりました。まるで「あれ？ママは…？」と言っているかのように、まっすぐ玄関を見つめていたのだといいます。パパが優しく声をかけても、納得できない様子だったそうです。

「もうすぐ帰ってくるかも」と信じて待ち続ける後ろ姿は、どこか切なく、見ている家族の胸を締め付けました。

大好きなママがいない毎日は、やっぱり寂しかったのでしょう。いつもの笑顔も少し減り、テンションも低い様子だったといいます。

久々の再会に大喜び！

そして迎えた5日後。ついにママが帰宅しました。玄関の扉が開くと、こむぎちゃんは一目散に駆け寄ります。尻尾を大きく振りながら飛びつき、「おかえり！」と全身で大歓迎。待ちわびていた気持ちがあふれ出すような再会になりました。

ママからは、お土産のおやつもプレゼント。こむぎちゃんは安心したようにママの膝へ乗り、おやつを食べながらたっぷり甘えます。5日間の寂しさは、一瞬で幸せに変わりました。

大好きな人を信じて待ち続けたこむぎちゃんと、ようやく果たせた感動の再会に、多くの人が胸を熱くしたのでした。

この投稿には「後ろ姿が愛おしくなります」「可愛くて最後まで見ちゃいました」「ウルッときました」などの温かなコメントが寄せられています。

こむぎちゃんの日常は、Instagramアカウント「komugi_cutie」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「komugi_cutie」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。