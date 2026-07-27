「もう終わった」は本当？ネットで酷評のジャングリア沖縄を徹底検証！行く前に知るべき真実
YouTubeチャンネル「SHO【Traveler】」が、「【開業1年】日曜日でもガラガラ…「もう終わった」と酷評されたジャングリア沖縄に7時間滞在した結果」と題した動画を公開した。ネット上で「ガラガラ」「期待外れ」と厳しい声が上がる巨大テーマパークの現状を、実際に足を運んで検証し、その真の価値を浮き彫りにしている。
動画内では、日曜日のオープン直後にパークへ到着。懸念されていた混雑状況について、駐車場は「4分の1ほど」の埋まり具合で、園内も人が少なく「歩きやすい」と評している。
アトラクションについては、整理券の抽選やプレミアムパスのシステムを解説。課金して体験した「やんばるトルネード」や抽選で当たった「スカイフェニックス」を「マジでおもろい」と絶賛した。また、スパ施設のレストランで提供される「島らっきょうと牛ヒレのステーキ」などの地元食材を使った料理の質の高さに「笑えるぐらい美味い」と驚きの声を上げている。
さらにSHO氏は、ショーの完成度や従業員の質の高さを「USJとかディズニーに匹敵する」と評価。一方で、アクセス面や厳しい暑さを課題として挙げつつも、来場者数や周辺地域への経済波及効果の大きさなど、データを用いた独自の視点からパークのポテンシャルを分析している。
締めくくりにSHO氏は、ネット上のネガティブな意見に対して「僕自身の評価はめちゃくちゃ高い」と断言。事前の情報に惑わされず、ゆったりとした沖縄ならではの時間を自らの目で体験し、存分に楽しむためのヒントが詰まった動画となっている。
動画内では、日曜日のオープン直後にパークへ到着。懸念されていた混雑状況について、駐車場は「4分の1ほど」の埋まり具合で、園内も人が少なく「歩きやすい」と評している。
アトラクションについては、整理券の抽選やプレミアムパスのシステムを解説。課金して体験した「やんばるトルネード」や抽選で当たった「スカイフェニックス」を「マジでおもろい」と絶賛した。また、スパ施設のレストランで提供される「島らっきょうと牛ヒレのステーキ」などの地元食材を使った料理の質の高さに「笑えるぐらい美味い」と驚きの声を上げている。
さらにSHO氏は、ショーの完成度や従業員の質の高さを「USJとかディズニーに匹敵する」と評価。一方で、アクセス面や厳しい暑さを課題として挙げつつも、来場者数や周辺地域への経済波及効果の大きさなど、データを用いた独自の視点からパークのポテンシャルを分析している。
締めくくりにSHO氏は、ネット上のネガティブな意見に対して「僕自身の評価はめちゃくちゃ高い」と断言。事前の情報に惑わされず、ゆったりとした沖縄ならではの時間を自らの目で体験し、存分に楽しむためのヒントが詰まった動画となっている。
YouTubeの動画内容
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2024/10/14～