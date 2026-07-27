65ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯¤ÈÇ¯¶â¤Ï¥«¥Ã¥È¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡¡É×¤ÎºÆ¸ÛÍÑ¸å¤ÎÆ¯¤Êý¡¡¡ÖµëÍ¿¡ÜÇ¯¶â¡×¤¬¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡©¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
50Âå¡¢¼çÉØ¤Î¾¾°æ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢65ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿É×¤ÎºÆ¸ÛÍÑ¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÄêÇ¯¸å¤âºÆ¸ÛÍÑ¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢Æ¯¤¤¹¤®¤ë¤ÈÇ¯¶â¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡×¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ²þÀµ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃÎ¤ê¡¢É×ÉØ¤ÎÏ·¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤ÈÇ¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö60ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤±¤ë¡×¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¿¦¤Î4³ä¡¡¥·¥Ë¥¢¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¿¦¾ì¤È¤Ï
¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½Âå¡¢ÄêÇ¯¸å¤â»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¥·¥Ë¥¢ÁØ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯¾ì¹ç¡¢Æ¯¤Êý¤ä¼ýÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇ¯¶â³Û¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ¯¤¯¥·¥Ë¥¢¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÂç¤¤ÊË¡²þÀµ¤¬¡¢2026Ç¯4·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤éÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ëºÝ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ëºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î´ð½à´ËÏÂ¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯4·î²þÀµ¡ªºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î´ð½à³Û¤¬¡Ö·î65Ëü±ß¡×¤Ø
ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤È¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¾ì¹ç¤Ë¡¢¡ÖµëÍ¿¡ÜÇ¯¶â¡×¤Î¹ç·×³Û¤¬°ìÄê¤Î´ð½à¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´Éô¤¬»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¼õ¤±¼è¤ëÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î³Û¤òÄ´À°¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Ê¤É¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¤½¤Î²ÃÆþ¼ÂÀÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÏ·¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ÙµëÄä»ß¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¡Ê»ÙµëÄä»ß´ð½à³Û¡Ë¤Ï¡¢²þÀµÁ°¡Ê2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¡Ë¤Ç·î³Û51Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²þÀµ¸å¡Ê2026Ç¯4·î°Ê¹ß¡Ë¤Ï·î³Û65Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÆ¯¤¤¹¤®¤ë¤ÈÇ¯¶â¤¬¸º¤é¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤è¤¦¡×¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¡¢Æ¯¤Êý¤ò¸«Ä¾¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡ÖµëÍ¿¡ÜÇ¯¶â¡×¤È¤Ï¡¢²ÃµëÇ¯¶â¤Ê¤É¤ò½ü¤¤¤¿¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¡Ö·î³ÛÊ¬¡×¡Ê´ðËÜ·î³Û¡Ë¤È¡¢Ëè·î¤ÎÉ¸½àÊó½··î³Û¡Ê´ðËÜµë¤ä³Æ¼ï¼êÅö¡Ë¤ËÄ¾¶á1Ç¯´Ö¤Î¾ÞÍ¿¤ò12¤Ç³ä¤Ã¤¿³Û¤òÂ¤·¤¿¡ÖÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¶â³Û¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢»ÙµëÄä»ß¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤Î¤ß¤Ç¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡ÖÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡×¤Ï¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ë¤è¤ë»ÙµëÄä»ß¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÆ¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¯²æ¤¬²È¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÉ×¤¬ÄêÇ¯¸å¤ËºÆ¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¦¾ì¹ç¡¢º£²ó¤Î²þÀµ¤ÇÇ¯¶â¤Î»Ùµë³Û¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤ÇËè·î45Ëü±ß¤ÎµëÍ¿¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯¶â¤Î´ðËÜ·î³Û¤¬15Ëü±ß¤Ç¹ç·×³Û¤¬60Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢²þÀµÁ°¤Ç¤Ï´ð½à³Û51Ëü±ß¤è¤ê9Ëü±ß¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤Î»ÙµëÄä»ß³Û¤Ï¤³¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿Ê¬¤ÎÈ¾³Û¤ò»ÙµëÄä»ß¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢4Ëü5000±ß¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¡ÖµëÍ¿¡ÜÇ¯¶â¡×¤Î¶â³Û¤ÏËè·î55Ëü5000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢²þÀµ¸å¤Ç¤Ï´ð½à³Û65Ëü±ßÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖµëÍ¿¡ÜÇ¯¶â¡×¤Î¶â³Û¤Ï60Ëü±ß¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤éÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤ëÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¡ÖµëÍ¿¡ÜÇ¯¶â¡×¤Î¶â³Û¤Î¶èÊ¬¤´¤È¤Ë¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§51Ëü±ß°Ê²¼¤Î¿Í
²þÀµÁ°¤«¤é»ÙµëÄä»ß¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î´ð½à³Û°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ëÇ¯¶â³Û¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢§51Ëü±ßÄ¶¡Á65Ëü±ß°Ê²¼¤Î¿Í
²þÀµÁ°¤ÏÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î°ìÉô¤¬»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þÀµ¸å¤Ï´ð½à³Û¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ÙµëÄä»ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§65Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í
²þÀµ¸å¤â¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´Éô¤¬»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»ÙµëÄä»ß¤Î·×»»¤¬»Ï¤Þ¤ë´ð½à³Û¤¬51Ëü±ß¤«¤é65Ëü±ß¤Ë¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢»ÙµëÄä»ß³Û¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
65ºÐ°Ê¹ß¤ËÆ¯¤¯¤Û¤ÉÇ¯¶â¤¬Áý¤¨¤ë¡Öºß¿¦Äê»þ²þÄê¡×
¡Ö´ð½à¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤â¤½¤â60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤ÏÂ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Æ¯¤¯¥·¥Ë¥¢¤ËÍÍø¤Ê¡Öºß¿¦Äê»þ²þÄê¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë³Û¤ÏÂà¿¦»þ¤ËºÆ·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºß¿¦Äê»þ²þÄê¤Ë¤è¤ê¡¢65ºÐ°Ê¹ß70ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤Ï¡¢Âà¿¦¤òÂÔ¤¿¤º¤ËËèÇ¯10·îÊ¬¤«¤éÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÇ¼¤á¤¿ÊÝ¸±ÎÁ¤Î¼ÂÀÓ¤¬¡¢ÍâÇ¯°Ê¹ß¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
ÄêÇ¯¸å¤Î¼ýÆþ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¾¾°æ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎË¡²þÀµ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢É×¤¬ºÆ¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¯¾ì¹ç¤Ë¡¢µëÍ¿¤ÈÇ¯¶â¤Î¹ç·×³Û¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¤É¤¦Ä´À°¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë½ÅÍ×À¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯4·î¤ÎË¡²þÀµ¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ê¤É¤Ç¾Íè¤Î¼õµë³Û¤ò³ÎÇ§¤·¡¢º£²ó¤Î¿·´ð½à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢É×ÉØ¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆ¯¤Êý¤ä²È·×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î ¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë