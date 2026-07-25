最大の後悔「もっと早く辞めなかったこと」

後悔4「教え子の卒業を見届けられなかった」

後悔3「社会的信用がゼロになった」退職前にすべきこと

後悔2「自己破産寸前に」コロナ禍で直面した無収入の恐怖

後悔1「給料がなくなった」公務員の安定性の凄まじさ

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コロナで自己破産寸前のドン底におちいるがそこからバズって起死回生。現在は教育系インフルエンサー、SNSコンサルタント、教育評論家として活動している。