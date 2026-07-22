1食約333円！切って重ねて煮込むだけ、高タンパク＆低脂質な最強の痩せストック飯
YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「8食227kcal＆333円！ささみがホロホロに溶ける「伝説の無水カレー」が最強の痩せストック飯すぎた…！【無水カレーニキコラボ】」と題した動画を公開しました。今回は「無水カレーニキ」こと大嶋さんをゲストに迎え、高タンパクで低脂質な「ささみの無水カレー」の作り方を紹介しています。
このカレーの最大の特徴は、水を一滴も使わず、野菜の水分だけで煮込む点です。動画では、大きめにカットしたトマトを鍋の一番下に敷き詰める様子が収められており、「一番水分の多い野菜を一番下に入れる」ことが美味しく作るポイントだと解説されています。その上にナス、えのき、ささみ、そして「S&B 赤缶カレー」を順番に重ね、蓋をして中火で15～20分放置します。
蓋を開けると、野菜からたっぷりの水分が出ており、思わず「水がめちゃめちゃ出てる」と驚きの声が上がりました。ささみとトマトを崩すようにかき混ぜ、さらに弱火で5～10分煮込めば完成です。完成したカレーを実食すると、大きく残ったささみのホロホロ感に「うま！」「最高、飲める」と大絶賛。1食あたり約227kcal、タンパク質27.3gという驚異のPFCバランスを実現しながら、1食約333円とコストパフォーマンスも抜群です。
美味しく食べながら無理なくダイエットを続けられる究極のストック飯。忙しい日の作り置きにもぴったりなので、ぜひ自宅で挑戦してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］（8食分）
・トマト（大） 6個
・ナス 3本
・えのき 1袋
・ささみ（筋切り） 800g
・S&B 赤缶カレー 1箱（4袋）
［作り方］
1. トマトはヘタを取って4等分に切る。ナスは半分に切ってから細かくカットする。えのきは石づきを取って半分に切り、手で割く。
2. 鍋にトマト、ナス、えのき、ささみ、赤缶カレーの順番に重ねて入れる。
3. 蓋をして中火で15～20分ほど放置する。
4. 蓋を開け、トマトとささみを崩すようにしっかりかき混ぜる。
5. 再び蓋をして弱火で5～10分煮込んだら完成。
このカレーの最大の特徴は、水を一滴も使わず、野菜の水分だけで煮込む点です。動画では、大きめにカットしたトマトを鍋の一番下に敷き詰める様子が収められており、「一番水分の多い野菜を一番下に入れる」ことが美味しく作るポイントだと解説されています。その上にナス、えのき、ささみ、そして「S&B 赤缶カレー」を順番に重ね、蓋をして中火で15～20分放置します。
蓋を開けると、野菜からたっぷりの水分が出ており、思わず「水がめちゃめちゃ出てる」と驚きの声が上がりました。ささみとトマトを崩すようにかき混ぜ、さらに弱火で5～10分煮込めば完成です。完成したカレーを実食すると、大きく残ったささみのホロホロ感に「うま！」「最高、飲める」と大絶賛。1食あたり約227kcal、タンパク質27.3gという驚異のPFCバランスを実現しながら、1食約333円とコストパフォーマンスも抜群です。
美味しく食べながら無理なくダイエットを続けられる究極のストック飯。忙しい日の作り置きにもぴったりなので、ぜひ自宅で挑戦してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］（8食分）
・トマト（大） 6個
・ナス 3本
・えのき 1袋
・ささみ（筋切り） 800g
・S&B 赤缶カレー 1箱（4袋）
［作り方］
1. トマトはヘタを取って4等分に切る。ナスは半分に切ってから細かくカットする。えのきは石づきを取って半分に切り、手で割く。
2. 鍋にトマト、ナス、えのき、ささみ、赤缶カレーの順番に重ねて入れる。
3. 蓋をして中火で15～20分ほど放置する。
4. 蓋を開け、トマトとささみを崩すようにしっかりかき混ぜる。
5. 再び蓋をして弱火で5～10分煮込んだら完成。
YouTubeの動画内容
関連記事
とろ～り温玉と納豆が絡み合う！旨辛な「キャベツ豚キム」で食欲全開
【1食98円・56kcal】火を使わず袋で揉むだけ！限界ズボラでも作れる夏にぴったりのダイエットレシピ
1食85kcalで約150円！火を使わず「切って混ぜるだけ」で作れる極上の夏野菜ダイエット飯
チャンネル情報
ー▼ YouTube/TikTok/X他 ▼ー