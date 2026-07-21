明日の『風、薫る』“直美”上坂樹里、医師に“文”内田慈の診察を依頼
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第17週「脈動」（第83回）が7月22日に放送される。
【写真】藤田（坂口涼太郎）に診察を依頼する直美（上坂樹里）『風、薫る』第83回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第83回あらすじ
文（内田慈）の体調を心配した直美は、医師の藤田（坂口涼太郎）にお願いして文の診察をしてもらう。一方、新潟で舎監を続けているりんの元にはある手紙が届く。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】藤田（坂口涼太郎）に診察を依頼する直美（上坂樹里）『風、薫る』第83回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第83回あらすじ
文（内田慈）の体調を心配した直美は、医師の藤田（坂口涼太郎）にお願いして文の診察をしてもらう。一方、新潟で舎監を続けているりんの元にはある手紙が届く。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。