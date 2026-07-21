サッカー北中米ワールドカップの決勝が19日（日本時間20日）、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行われ、アルゼンチンは0-1でスペインに敗れて連覇に届かなかった。試合後には乱闘騒動が起こるなど荒れ模様に。スペインがトロフィーを掲げた表彰式で見せた態度にも非難の声が集まっている。

延長戦の末、0-1で敗れたアルゼンチン。敗戦直後にはスペイン選手と揉み合いに。パレデスがスペインのガビに手を出すなど、品のない振る舞いがネット上を中心に拡散され疑問視されたが、表彰式での態度にも注目が集まった。

米放送局「ESPN」のマーク・オグデン記者はXに「スペインにトロフィーが贈呈される際、アルゼンチンの選手たちが背を向ける」と記して、写真を掲載。メダル授与後にアルゼンチンサポーターの元に向かったイレブンだったが、結果的にはスペイン代表が優勝表彰を受ける壇上に背を向ける形になっていた。

この投稿には、海外ファンから「負け方を知らないな」「本当に品格も敬意もないな」「酷い負け犬だ」「最後までみっともない野郎たちだ」「チンピラでスポーツマンシップの欠片もない！」「まったくもう……」といった声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）