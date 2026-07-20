〈見つかったのは「乳房と下腹部を切り取られた」19歳女性の遺体…《一目惚れからストーカー化》29歳男が「殺人衝動」にかられた理由（昭和29年の事件）〉から続く

昭和29年、埼玉県で19歳の女性が殺害され、乳房や下腹部を切り取られるという凄惨な事件が発生した。

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逮捕されたのは、女性への執拗な執着からストーカーと化した29歳の男・古屋栄雄。一度も交際経験がない古屋は、ダンスホールで出会ったふみえに一目惚れし、一方的な妄想を膨らませていた。

交際を拒まれ、逃げる彼女を追いかけて埼玉県へとたどり着いた古屋。しかし、どれだけ探しても最愛の人の居場所はわからない。焦燥と狂気に支配された男の殺人衝動は、ついに限界を迎えてしまう――。事件の結末を、鉄人社の文庫新刊『戦後まもない日本で起きた30の怖い事件』よりお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

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事件当日、男は…

1954年9月1日、古屋（当時29歳）は映画館を辞め、ふみえを探し出す決意を固める。埼玉県内にいるものと信じ、至る場所を歩き回った。が、彼女の姿はどこにもない。

そして事件当日の5日を迎える。この日の13時半ごろ、古屋は東武東上線の新河岸駅に降り立った。イモ畑やオカボ（畑に植える稲）畑の広がる入間郡高階村（現・川越市）を歩きながらふみえを探した。

そのうち日が暮れ、駅前の食堂で夕飯。腹が一杯になった後も駅周辺を徘徊した。

女性の首を絞めて…

21時40分、古屋の前を1人の女性が通り過ぎた。白いブラウス、黒のスカート、白いズック靴、パーマのかかった髪、歩き方、体つき。全てに見覚えがあった。ふみえに間違いない。

確信した古屋は彼女の後をつけ、2、3メートルの付近まで接近したとき、「呪ってやる。俺はおまえを呪っているんだ！」と叫びながら、両手で首を絞めつけた。

そのまま畑に引きずり込み、手拭いで完全に息の根を止める。それでもまだ恨みは晴れず、ナイフで、右の乳房、性器を切り落とした。

さらに誰とも関係できないよう性器に布を詰めた。そして切断した遺体の部位を肥溜めに投棄し、神社の境内で就寝。満足したのか、その夜はよく眠れたという。

しかし、翌日の新聞を開き、古屋は腰を抜かす。自分が殺めた女がふみえではなく、木村江梨子（仮名。同19歳）という全くの別人であると報道されていたからだ。

信じられなかった。どころか、ふみえがまだ生きていることに絶望と、また会えるかもしれないという淡い期待さえ抱いた。

「人違いだった」

逮捕は事件から74日後の11月18日。

「人違いだった」と自供する古屋の言葉を誰もが嘘だと思った。が、やがて自供に間違いがないことが確認されると、検察は殺人・死体損壊、死体遺棄で起訴する。

1956年2月21日、一審・浦和地裁（現・さいたま地裁）の判決は無期懲役。対して、検察側は罪が軽すぎるとして控訴する。というのも、古屋は逮捕後、被害者遺族の感情を逆なでする行為を働いていた。

犯行の経過を「バラバラ殺人事件の図」と題して7コママンガのような絵に仕立てて警察に提出。その表紙には「H・H」のサイン、ドクロ、骨、ナイフ、切り取られた足が描かれ、そこに加えて月光仮面に似たような格好の良い犯人を登場させていた。

さらに、漫画には「夜、私が江梨子さんを追って行った図」「夜、私が江梨子さんの首を絞める図」「夜、私が江梨子さんをオカボ畑からかつぎ上げる図」と1コマ1コマにタイトルを付ける始末。ちなみに、古屋は刑確定後も残虐な絵を描き続け、被害者宅に送りつけたそうだ。

迎えた東京高裁での控訴審。

事件は1956年8月20日の最終尋問のときに起きる。

法廷に現れた「まさかの人物」

検察側の証人としてふみえ本人が出廷したのだ。証言台に立ち、彼女は明確に言い切った。

「古屋は勝手に私のことを恋人だと思っているだけで私には迷惑ですし、私には全く関係ないことです」

それを被告人席で聞いていた古屋の感情が爆発し、隠し持っていた竹で彼女の胸を突き刺した。幸い全治2週間の怪我で済んだものの、法廷内傷害事件に世間は震撼し、同月30日に下った判決は逆転死刑。

その後、最高裁が上告を棄却したことで古屋の死刑が確定した（1957年7月19日）。

34歳で死刑になった男の「最期の言葉」は…

宮城刑務所で絞首刑が執行されたのは1959年5月27日（享年34）。最期の言葉は「ふみえ、もう一度会いたいよー」だったという。

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））