格闘技イベント「RIZIN」は20日、「RIZIN史上最大の超絶スケール超緊急＆超ド級カード発表記者会見」を実施。9月10日に京セラドームで開催する「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」の対戦カードが発表された。

4月の会見では「超RIZIN5 浪速の超復活祭り」でYA−MAN、朝倉未来、平本蓮、斎藤裕、RENA、鈴木千裕が復帰することが発表されていた。

毎年夏のビッグイベントとなっている「超RIZIN」。これまではさいたまスーパーアリーナで開催されていたが、今年は改修工事中のため同会場は使用できない。

そのため今年は「RIZIN」初開催となる京セラドームでの開催となった。253日ぶりに復帰する未来は青木真也とのライト級ワンマッチが電撃決定。そして5月の「RIZIN.53」で651日ぶりにリング復帰を果たし、MMAでは774日ぶりの復帰戦となる平本は負けなしの11連勝中であるカルシャガ・ダウトベックと対戦する。

さらにフェザー級王者のシェイドゥラエフがPFLフェザー級ダブルタイトルマッチとしてPFL代表のAJ・マッキーとの対戦も決定した。この試合はRIZINフェザー級タイトルに関しては防衛戦、PFLフェザー級に関しては王座決定戦となる。

対戦カードは下記の通り

▼RIZINフェザー級＆PFLフェザー級ダブルタイトルマッチ

（RIZIN王者）ラジャブアリ・シェイドゥラエフvs（PFL代表）AJ・マッキー

▼フェザー級ワンマッチ

朝倉未来vs青木真也

▼フェザー級ワンマッチ

平本蓮vsカルシャガ・ダウトベック

▼女子スーパーアトム級ワンマッチ

RENAvsナターシャ・クジュティナ

▼フェザー級ワンマッチ

YA―MAN vs斎藤裕

▼ライト級ワンマッチ

ホベルト・サトシ・ソウザvs野村駿太

▼59キロ契約ワンマッチ

冨澤大智vsドンマイ川端

▼フェザー級ワンマッチ

高木凌vs ヴガール・ケラモフ