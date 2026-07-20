【FIFAワールドカップ2026】スペイン代表 1ー0 アルゼンチン代表（日本時間7月20日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）

【映像】ドフリーで決められた痛恨失点の瞬間（実際の様子）

アルゼンチン代表の失点シーンが物議を醸している。MFジュリアーノ・シメオネのプレーにさまざまな声が寄せられた。

前大会王者であるアルゼンチンは日本時間7月20日、FIFAワールドカップ2026の決勝でスペイン代表と対戦。序盤から押し込まれるアルゼンチンは、44分に守備の要であるDFリサンドロ・マルティネスが筋肉系のトラブルにより負傷交代。さらに90+3分には、エンソ・フェルナンデスが2度目の警告で退場となった。

数的不利となったことで一方的に押し込まれるアルゼンチンだったが、走力でカバー。それでも106分、ついに力尽きる。DFペドロ・ポロが入れたクロスをFWニコ・ウィリアムズが折り返し、最後は走り込んだFWフェラン・トーレスに蹴り込まれた。

この失点シーンについてDAZNで解説を務めた内田篤人氏（元日本代表）は「シメオネも戻って来れたら。足を痛めていましたかね。目の前でついていければとは思うのですが、足を気にしていた部分があったのかもしれません」と、眼の前でゴールを見送ったシメオネの動きを指摘した。

するとSNSでも「ジュリアーノいけたやろ」「ここでやらかしたな」「なんであんなにフリーなんだよ」「なぜ目の前の相手に付いていかなったのか」「ジュリアーノがマーク外した？」「シメオネ息子やっちまったな」「お父さんならそんなミスはしなかっただろう。闘犬の様に噛みついたはず」と批判的な声が多くあがる。

しかし一方で、「交代で入ってからずっとフルスプリントしてたもん」「もう選手たちも体力限界よ」「シメオネに救われたシーンもあった。取り返せ！」「数的不利のなかで一生懸命走ってたからな」「ジュリアーノが一番悔しいやろな」と擁護する声も多く見られた。

イタリア、ブラジルに続く史上3カ国目のW杯連覇を目指したアルゼンチンだったが、このゴールが決勝点となり無念の準優勝に終わった。

（FIFAワールドカップ2026）