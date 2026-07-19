サッカー日本代表MF堂安律（28＝Eフランクフルト）が19日、自身のインスタグラムを更新し、超大物タレント、超人気俳優との食事会ショットを披露した。

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の決勝トーナメント1回戦で敗退し、2日に帰国した堂安は、「こんなにも偉大な方々に応援していただきながらワールドカップを戦えたことを、改めて光栄に思えた時間でした」と書き出し、飲食店でケーキを手にした自身と、明石家さんま、木村拓哉の3ショットをアップ。

「たくさんのパワーをありがとうございました！」と感謝を記し、「次は『決勝まで行ったら招待します！』の約束を果たせるように、4年後、いったります！！！」と約束した。

堂安の投稿に、フォロワーからは「スリーショットはすごいね」「最高ですね！！」「4年後も律くんらしく ここからまた4年間応援してます」「このスリーショットは凄いですね。最高の光景 感動」「エグい！！お笑い界のスターとサッカー界のスターと俳優界のスターだ！」「このスリーショットすきー！」といった反響が寄せられている。