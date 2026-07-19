「1泊4,500円台で朝食付きは神すぎる」大阪旅行で絶対に損しない格安ホテルの全貌
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【朝食付き】大阪で宿泊した激安の朝食付きホテルが神すぎました」と題した動画を公開した。動画では、大阪市淀川区にある「SARASA HOTEL 新大阪」に宿泊し、その驚きのコストパフォーマンスと充実した設備をレポートしている。
今回の宿泊は、旅行予約サイトを経由し、朝食付きで1泊4,541円という格安価格で予約。シングルルームの予定が16平米のツインルームへアップグレードされており、部屋の広さや清潔感、アメニティの充実度を高く評価した。また館内には、漫画が読めるフリースペースや自習室、モバイルバッテリーのシェアサービスなども完備されており、宿泊者が快適に過ごせる工夫が随所に見られる。
夕食は、ホテルから徒歩圏内にある「ラーメンステーション西中島南方」を訪問。全国の名店が2ヶ月ごとに入れ替わるというユニークな店舗で、今回は常設メニューの魚介豚骨ラーメンを注文した。クリーミーな豚骨白湯スープを味わい、「魚介と豚骨の相性が抜群に良かった」と絶賛している。
翌朝は、約30種類のメニューが並ぶ朝食ビュッフェを堪能。海老焼売やチキングリルに加え、串カツといった大阪らしいおかずも用意されている。パンの種類も豊富で、便利なコンベアオーブンで温められるなど、価格以上の充実ぶりを伝えた。
動画の最後には「とても過ごしやすくて良いホテルでした」と総括。大阪滞在時の宿泊先として、価格、設備、食事のすべてにおいて満足度の高い、有力な選択肢となるレビューとなっている。
今回の宿泊は、旅行予約サイトを経由し、朝食付きで1泊4,541円という格安価格で予約。シングルルームの予定が16平米のツインルームへアップグレードされており、部屋の広さや清潔感、アメニティの充実度を高く評価した。また館内には、漫画が読めるフリースペースや自習室、モバイルバッテリーのシェアサービスなども完備されており、宿泊者が快適に過ごせる工夫が随所に見られる。
夕食は、ホテルから徒歩圏内にある「ラーメンステーション西中島南方」を訪問。全国の名店が2ヶ月ごとに入れ替わるというユニークな店舗で、今回は常設メニューの魚介豚骨ラーメンを注文した。クリーミーな豚骨白湯スープを味わい、「魚介と豚骨の相性が抜群に良かった」と絶賛している。
翌朝は、約30種類のメニューが並ぶ朝食ビュッフェを堪能。海老焼売やチキングリルに加え、串カツといった大阪らしいおかずも用意されている。パンの種類も豊富で、便利なコンベアオーブンで温められるなど、価格以上の充実ぶりを伝えた。
動画の最後には「とても過ごしやすくて良いホテルでした」と総括。大阪滞在時の宿泊先として、価格、設備、食事のすべてにおいて満足度の高い、有力な選択肢となるレビューとなっている。
YouTubeの動画内容
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