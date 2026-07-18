佐野海舟の獲得へリバプールが110億円超え用意「争奪戦でリード」と英報道 W杯の活躍で「欧州トップクラブの目を引いている」
W杯でハイパフォーマンスを見せた佐野の評価は高い(C)Getty Images
評価はうなぎ上りだ。
ドイツ1部のマインツに所属するサッカー日本代表MF佐野海舟は、北中米ワールドカップ（W杯）でグループリーグ第3戦のスウェーデン戦を除く3試合にフル出場。決勝トーナメント1回戦のブラジル戦で強烈なミドルシュートを放つなど、世界の猛者たちと互角以上に渡り合った。
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この活躍を受けてか、メガクラブからの関心はより確かなものへと変化しているようだ。現地時間7月16日、英専門メディア『TEAMtalk』が掲載した記事によれば、イングランド1部リバプールは、佐野獲得のために最大6000万ユーロ（約111億円）を支払う用意があるという。
記事を執筆した同メディアのフレイザー・フレッチャー記者は、「リバプールが争奪戦でリード」と分析。この25歳日本人MFを巡っては、同じイングランド1部のアーセナル、トッテナム、そしてドイツ1部のドルトムントも動向を追い、すでに代理人と接触済みだと報じている。
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