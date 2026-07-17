松本人志、大腸の腫瘍切除手術を受けていた「血便が止まれへんって言ってたでしょ」「めちゃめちゃ手術して。大変やって。俺、死ぬか思ったわボケ」
ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」が17日午後7時から、緊急生配信を実施。松本人志が大腸に腫瘍が見つかり手術したことを明かした。
【画像】吉本興業HPに掲載された報告全文
放送内で、松本は「血便が止まれへんって言ってたでしょ。病院行ったら、めちゃめちゃがんやってん」と告白。「めちゃめちゃ手術して。大変やって。俺、死ぬか思ったわボケ。ほんまにめちゃめちゃ大変やったわ」「結局、その腸にあったわけよ」と伝えた。
松本は「見つかったらそういう手術するしかないやん。もうやったけどもやな。もう大変やわな」「とにかくと取らなしゃあないからと。取ったんやけど、いろいろありましてね。皆さんびっくりするかもしれないですけど。僕、今ちょっと見た目わかんないでしょうけど。横っ腹から今、腸が飛び出てるんですよ」と明かした。
そして「腸って皆さん、見たことないでしょ。それが今こっから飛び出てて。この腸をまた戻す手術をせなあかんけど、要するに体が整うまで…すぐには無理やねん。戻すのに、体が整うのに数ヶ月かかるから。その間、俺ずっと休んでられやんか。だから、前代未聞の腸飛び出たままの芸人を見てもらおうと思って。今日。俺はしばらく数ヶ月は飛び出たまま、お笑いやるんで、での報告」と状況を伝えた。
一方で、「なんかこの人、腸飛び出てから、おもんななったなって思わんといてな。腸飛び出たらちょっとぐらいおもろくもなくなるで、そら」「いやいや、腸が飛び出たからといって才能がこう、引き下がるとは思えへんけど、そこは考慮してな。逆も嫌やけどな。この人腸飛び出てから、おもろなったなって思われんのが…それはそれで、俺、いつ戻すねんって話になんねんけど」と“松本節”を交えて伝えた。
吉本興業も同日、公式サイトを更新し、「ダウンタウン 松本人志に関するご報告」と題し、「弊社所属 ダウンタウン 松本人志について、このほど大腸の腫瘍切除手術を受け、無事に退院しましたのでご報告申し上げます」と報告。「18日の「DOWNTOWN+」の「お笑い帝国大学（OIU）」生配信には予定通り出演します」と伝えた。
続けて「松本は今春、体に異変を感じ、医療機関を受診したところ、大腸に腫瘍が発見されました。ファン、関係者の皆様にご心配をおかけしないよう、入院中は病気を公表せず、治療にあたっていました」と経過を報告し、「今後も医師の指導・助言を 受けながら、活動を続けてまいりますので、皆様におかれましては、引き続き、ダウンタウン、松本へのご支援を賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。
【画像】吉本興業HPに掲載された報告全文
放送内で、松本は「血便が止まれへんって言ってたでしょ。病院行ったら、めちゃめちゃがんやってん」と告白。「めちゃめちゃ手術して。大変やって。俺、死ぬか思ったわボケ。ほんまにめちゃめちゃ大変やったわ」「結局、その腸にあったわけよ」と伝えた。
そして「腸って皆さん、見たことないでしょ。それが今こっから飛び出てて。この腸をまた戻す手術をせなあかんけど、要するに体が整うまで…すぐには無理やねん。戻すのに、体が整うのに数ヶ月かかるから。その間、俺ずっと休んでられやんか。だから、前代未聞の腸飛び出たままの芸人を見てもらおうと思って。今日。俺はしばらく数ヶ月は飛び出たまま、お笑いやるんで、での報告」と状況を伝えた。
一方で、「なんかこの人、腸飛び出てから、おもんななったなって思わんといてな。腸飛び出たらちょっとぐらいおもろくもなくなるで、そら」「いやいや、腸が飛び出たからといって才能がこう、引き下がるとは思えへんけど、そこは考慮してな。逆も嫌やけどな。この人腸飛び出てから、おもろなったなって思われんのが…それはそれで、俺、いつ戻すねんって話になんねんけど」と“松本節”を交えて伝えた。
吉本興業も同日、公式サイトを更新し、「ダウンタウン 松本人志に関するご報告」と題し、「弊社所属 ダウンタウン 松本人志について、このほど大腸の腫瘍切除手術を受け、無事に退院しましたのでご報告申し上げます」と報告。「18日の「DOWNTOWN+」の「お笑い帝国大学（OIU）」生配信には予定通り出演します」と伝えた。
続けて「松本は今春、体に異変を感じ、医療機関を受診したところ、大腸に腫瘍が発見されました。ファン、関係者の皆様にご心配をおかけしないよう、入院中は病気を公表せず、治療にあたっていました」と経過を報告し、「今後も医師の指導・助言を 受けながら、活動を続けてまいりますので、皆様におかれましては、引き続き、ダウンタウン、松本へのご支援を賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。