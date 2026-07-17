ネーションズリーグ第3週大阪大会

バレーボール男子日本代表（世界ランキング4位）は16日、ネーションズリーグ予選ラウンド第3週大阪大会（Asueアリーナ大阪）でカナダ（同15位）と対戦。2セットを先取されながら、3-2（18-25、24-26、29-27、25-19、15-11）の大逆転劇で開幕からの連勝を10に伸ばした。5連続でフルセットの激闘に勝利。苦しい状況でも負けない粘り強さの秘訣を、主将の石川祐希が語った。

2セットを先取され、後がなくなった第3セット。開始の前に、出場登録メンバー14人全員で円陣を組んだ。「自然発生ですね。今のチームは非常に仲もいいので、そういうことが意識的に作ろうとしなくても自然にできてくる。それが今のチームの良さだし、苦しい時でもそれを打破しようとする関係が自然と作れているのが、1つ強さなのかなと思います」。石川はそう説明する。

この日は途中出場の大塚達宣、宮浦健人、富田将馬が2桁得点と奮闘。逆転への流れを持ち込んだ。後半はベンチを温めることが多かった石川は、率先して声を張り上げ、チームを盛り立てた。「コートに入っているメンバーと外から見ているメンバーでは、思っていること感じていることは違うので、外から見ていることを中のメンバーには伝えていました」。それは他のベンチメンバーも同じだ。

「今はチームがそういう形になってきている。3セット目に関しては、2セット取られた状況の中で、代わって入った選手たちの表情もなかなか乗り切れない……1、2セット目、僕たちが少し悪い流れを作ってしまった分、やっぱりその流れは続いていたので。その流れを少しでも切り替える、こっちに持ってくる、雰囲気を変えることがコートの外からできたと思います」

「誰一人諦めず戦い続けた」のが出来た理由は…

コートに立っていない選手も、それぞれの表現方法で仲間を鼓舞する。「今のチームはどちらかというと『自分が流れを変える』とか『自分がやってやる』という気持ちを持っている選手のほうが多い」。プレーはもちろん、どんな形でも貢献しようと全力を尽くす。大塚もコートインタビューで「ベンチにいるメンバー含めて、選手、スタッフ全員が誰一人諦めず戦い続けたからこその結果」と力を込めた。

「諦めない」と口で言うほど簡単なことじゃない。それをチーム全体で徹底できるのはなぜか。今大会フルセット6戦6勝という結果も、自信に繋がっていると主将の石川は認める。

「間違いなく今フルセットで負けていないことは今日の勝利にも、その前の勝利にも繋がっているところはあります。逆にカナダはフルセット全部負けている（7戦7敗）ので」。3セット目も終盤までは相手にリードされる苦しい展開が続いたが、「1個のきっかけで流れが変わる。バレーボールは本当に流れが重要なスポーツ。最後2点差をつけるまで終わらないので」。逆転できると信じて動じなかった。

一方で、「強い相手だけに5セットやっているわけではない。5セットやっているということは、自分たちの良くないところが試合に出ているので、そこは反省、修正しなければいけないところがある」と気を引き締める。「それぞれが役割を果たして、流れがこっちにない時でも入ったメンバーが流れをしっかり持ってきてくれているところが勝因かな」。チームの底力を示した10連勝だった。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）