東京都監察医務院は、今月13日に熱中症で死亡した東京・江東区の60代の男性について、当時男性は室内にいて、エアコンを使用していなかったことがわかったと発表しました。

東京都監察医務院によりますと、東京23区では今年5月からきのう（15日）までに3人が熱中症により死亡しています。