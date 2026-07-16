ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 13日に熱中症により死亡した東京・江東区の60代男性は室内でエアコン… 東京23区 東京都 熱中症 13日に熱中症により死亡した東京・江東区の60代男性は室内でエアコン使用せず 東京都監察医務院 熱中症で死亡 エアコン使用せず 2026年7月16日 19時52分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 東京都監察医務院は、今月13日に熱中症で死亡した東京・江東区の60代の男性について、当時男性は室内にいて、エアコンを使用していなかったことがわかったと発表しました。東京都監察医務院によりますと、東京23区では今年5月からきのう（15日）までに3人が熱中症により死亡しています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「蚊の10倍」猛烈かゆみが襲う 水辺にいる“スケベ虫”に注意 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた エアコン「1℃下げる」OR「風量を強にする」どっちが節電？誤解の多いエアコン節約術【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 明治大学, 金属加工, 寺田屋, 埼玉, 京王線, 大阪, 墓, 床暖房, ホテル, 老人ホーム