元巨人エースの江川卓氏（71）が14日に放送されたBSフジ「プロ野球 レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。プロ入り後、鼻をへし折られた瞬間を語った。

高校時代に2度の完全試合を含むノーヒットノーランを12度達成、センバツ4試合で60奪三振など数々の大記録を残した“怪物”。

作新学院3年時の1973年ドラフトで阪急（現オリックス）から1位指名されるも拒否して法大に進み、法大4年時の1977年ドラフトではクラウン（現西武）から1位指名されるも再び拒否し、法大卒業後には作新学院職員として米国に渡った。

野球協約（当時）の隙を突く「空白の一日」で1978年11月21日に巨人とドラフト外による電撃契約を結ぶも認められず、巨人が参加をボイコットした翌22日のドラフトで阪神から1位指名。結局、阪神からトレードという形で巨人入りするなど波乱万丈の野球人生を送った。晩年は右肩を痛め、プロ9年間で通算135勝。32歳の若さでの突然の現役引退発表も世間を驚かせた。記録にも記憶にも残る唯一無二のスターだ。

番組初登場となった4月14日＆21日の放送では“嘘のような本当の話”の数々で番組MCを務める旧知の徳光和夫（85）と盛り上がり、異例の2週連続放送もプロ入り前までの話で終了。今回は7月14日、21日の2週連続でプロ入り後について語ることになった。

すったもんだの末、巨人入りを果たした江川氏。それまでの実績からプロではシーズンで「30勝できる」と思っていたという。

「30は勝つねって。35回ぐらい先発だから30ぐらいいけそうだなと思ってましたから、本当に。本心、今日初めて言いますけど」

だが、その鼻をへし折られる瞬間がやってくる。

「学生の時に空振りしてくれるタイミングの時に当たるんですよ、バットに。ファウルにするんですよ」とプロの打者のレベルの高さにも驚いたが、一番ショックを受けたのはマウンドではなく打席だった。

それは阪神戦で、相手マウンドには現在77歳になる山本和行投手。先発に抑えにと通算116勝130セーブをマークした虎のレジェンドだ。

その山本と打席で対峙（じ）した打席の江川。

「初球ピューッって。スポンと入ったんですよ、キャッチャーミットに。バシン！じゃなくてスポンと入ったんですよ。その瞬間にプロのレベル低いねと思ったんですよ。こんなボールで先発して抑えちゃうの？みたいな」

初球の直球を見てそう思った江川。だが、2球目だ。打撃にも定評があった怪物だけに「おんなじボール来たんですよ。これ、絶対ホームランだ！」と思ってバットを振った。

だが、「ボールがパッと消えたんですよ。星飛雄馬かなと思ったんですよ。大リーグボール（消える魔球）みたいな。で、同じところに3球目来たんですよ。また振ったらまたパッと消えたんですよ」

それが、山本が武器とした、落差の大きい“一流のプロ”のフォークボールだった。

「その瞬間、僕ね、本当に鳥肌が立った、怖くて。うわぁ〜！って。（自分は）なんてところに来たんだ！って思ったんですよ。3球三振の時に。すっごいレベル高いと思った。見たことないですもん。消えちゃうんですもん」

山本のフォークボールを見て「真剣にやらないとヤバいと思いました」とアマチュア時代に抱いていた怪物の自信は吹っ飛んだ。「30（勝）消えましたから」と江川氏。鼻をへし折られたのは打席で「投げてる時じゃないんですよ」と振り返っていた。