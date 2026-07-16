タレントのゆうちゃみこと古川優奈（24）が、13日深夜放送のテレビ朝日「島田珠代×キンタロー。トンチキ保健室」にゲスト出演。私生活についてぶっちゃける場面があった。

破天荒なキャラクターで人気を博すも、私生活では波乱万丈な人生経験を積んでいる島田とキンタロー。が保健室の先生に扮し、ゲストの悩み相談に応じる同番組。

ゆうちゃみは「私生活がお粗末すぎて、いいお嫁さんになれるか心配」と相談。家事全般が「ほんとにできない」といい、現在は東京で一人暮らしだが、母と妹が大阪から来て「洗濯、掃除、ごみ捨て、全部やってくれます」と明かした。

この相談にキンタロー。が「何か、お風呂もお母さんに洗ってもらってる…」と漏らすと、ゆうちゃみは「それは最近卒業できたんです！」と即答。するとキンタロー。は「最近！？！？」と驚き「お股まで洗ってもらってる」と暴露。ゆうちゃみは大笑いで「そうそうそう」と認めた。

ゆうちゃみは以前から「風呂キャンセル界隈」であることを公言しており、過去に出演した番組では母親に体を洗ってもらっているとぶっちゃけ共演者を騒然とさせていた。