タクシーを利用した際、運転手から思いがけないプレゼントを受け取ったという投稿が、SNSで話題となった。



【写真】温かなメッセージにほっこりしますね

タクシーを降りる際、運転手から「お客さん、いい人だからこれあげるよ」と声をかけられ、運転手の奥さんが手描きしたイラスト入りの名刺入れをプレゼントされたという。そこには「ご利用ありがとうございます」という奥さんからの温かなメッセージも添えられており、投稿者のみかさんSUNはその心遣いに思わず感動したようだ。



SNSユーザーから

「優しい世界」

「奥様のイラストがとても素敵」

「こんなタクシー運転手さんに出会ってみたい」

「私もこのタクシー運転手さんに乗ったことがあります！！」

など多くのコメントが寄せられた今回の投稿について、みかさんSUNに話を聞いた。



――プレゼントを受け取ったとき、最初にどう感じましたか？



みかさんSUN：「え？え？いいんですか？ほんまに？ほんまに？いやいや、え？いいんですか？」と、何度も聞き返してしまいました。



――運転手さんはどんな印象の方でしたか？



みかさんSUN：正直お酒を飲んでいたので、やり取りはしっかりと覚えていないのですが、とても温かく優しい雰囲気の方でした。私がおしゃべりをしていたところ、帰り際に「お客さん、いい人だからこれあげるよ」と名刺入れをくださいました。「いい人」という言葉は、今でもしっかり覚えています（笑）。



――今回の出来事を通して、タクシーに対する印象に変化はありましたか？



みかさんSUN：「お客さんを乗せて目的地まで運ぶ」だけが仕事ではないのだと感じました。どんな仕事でも、その人の心意気が大切なのだと改めて学びました。



――今回の心温まるプレゼントを贈ってくださった運転手さんや、名刺入れにイラストを描かれた奥様へ、改めて伝えたいことがあれば教えてください。



みかさんSUN：私、今婚活中でして……。こんなご夫婦って本当にすてきだなと、さらに背中を押していただいた気持ちです。投稿したことを運転手さんに報告したところ、奥様もとても喜んでくださったそうで、「で、名刺入れいっぱいあげた？」と話されていたと聞きました。そのエピソードもかわいらしくて、ますますお二人のことが好きになりました。



出会いに感謝しています。お二人のおかげで、とてもすてきな経験をさせていただきました。本当にありがとうございました。



――投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



みかさんSUN：こんなに反響があるとは思っていませんでした。運転手さんに再会して投稿の反響（ご夫婦の事や、奥様が描かれたイラストを褒めるコメント等）を話しましたが、その時も「へぇー、ありがとうございます。で、どれがいいですか？」と、さらに新しい名刺入れをいただきました。



本当はその事も投稿しようと思っていたのですが、ガッツかない運転手さんの姿を見て、この一つの投稿で自分の世界が広がったことを大切な思い出として心にしまっておこうと思いました。



◇ ◇



運転手夫妻の何気ない気遣いや、相手を思う行動は、多くの人の心を温かくさせた。



「お客さんを乗せて目的地まで運ぶ」だけが仕事ではない――。みかさんSUNが語ったこの言葉のように、仕事に思いやりが加わることで、人の心に残るサービスが生まれる。今回の投稿は、その大切さを改めて感じさせてくれるエピソードとなったのではないだろうか。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）