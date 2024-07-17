◇MLBオールスター ア・リーグ4―0ナ・リーグ（2026年7月14日 フィラデルフィア）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は14日（日本時間15日）、初選出されたオールスター戦に7回の守備から一塁で途中出場した。9回に迎えた初打席はパドレスの守護神メーソン・ミラー投手（27）の前に空振り三振に倒れ、初安打はお預けとなった。試合前のレッドカーペットショーでは白のジャケットとダメージジーンズ姿を披露するなど、初の球宴を満喫した様子だった。

誰もが憧れるミッドサマー・クラシック（真夏の祭典）。そんな大舞台で村上が熱い真っ向勝負を演じた。

「凄く楽しかった。素晴らしい投手と対戦できてうれしかった」

ようやく訪れた初打席は4―0の9回無死走者なしだった。マウンド上にはパドレスの絶対的守護神ミラー。カウント1―2からの101・7マイル（約163・7キロ）の直球を強振するも空振り三振。投じられた4球全て100マイル（約161キロ）超えの直球に思わず「エグいっ！」と笑顔で振り返った。

7回から入った一塁の守備も無難にこなした。9回2死からは投ゴロの送球を受けてウイニングボールをがっちりキャッチ。「持ち帰ろうと思いましたが、監督に渡しました」といたずらっぽい笑顔を見せた。初の球宴で安打こそ生まれなかったものの「また次も出たいなと思ってますし、最初で最後じゃないと思っているので」とリベンジを誓った。

試合以外でもハイライト満載の一日だった。球場ではNBAのスーパースター、ケビン・デュラント（ロケッツ）と対面。記念撮影するも「僕、知らないんですよ。でも凄い選手だって知って。ホワイトソックスのファンって言ってくれて光栄でした」と明かしたが、通称“KD”から送られた熱視線はニュースターの証明だった。実現はしなかったが、9回終了時同点の場合に延長戦に代わって勝敗を決する特別ルール「スイング・オフ」のメンバーに入るなど、存在感は抜群だった。

17日（日本時間18日）からは後半戦がスタート。チームは貯金5で地区首位と好調だ。「とりあえずゆっくりして。また試合があるんで、しっかり後半戦いいスタートを切れるように準備していきたい」。球宴出場の次は21年以来、5年ぶりの地区優勝を狙う。（杉浦大介通信員）

▼パドレス・ミラー（9回にワンポイント登板で村上を空振り三振に仕留め）直球を1球投げて打ち取れればと思っていたが、打ち取れなかったので、ずっと直球を投げ続けた。それがプランだった。