【FIFAワールドカップ2026】フランス代表 0−2 スペイン代表（日本時間7月15日／ダラス・スタジアム）

【映像】急ストップから「魔法のタッチ」（実際の様子）

スペインが誇る神童が披露した“魔法のタッチ”が、サッカーファンの間で大きな反響を呼んでいる。

スペイン代表は日本時間7月15日、FIFAワールドカップ2026の準決勝でフランス代表と対戦。2−0で難敵を完封し、初優勝を飾った2010年大会以来となる4大会ぶりの決勝進出を果たした。

右ウイングで先発出場した19歳のFWラミン・ヤマルは、前半20分に狡猾な駆け引きでPKを獲得して先制点に貢献。さらに2点リードで迎えた61分には、別格のクオリティーを見せつける。

ハーフウェーライン付近の右サイドでDFパウ・クバルシがボールを持つと、ヤマルは対峙するDFリュカ・ディーニュと駆け引きしながら裏のスペースへ猛スプリント。絶妙なスルーパスを引き出すと、ディーニュの前に上手く身体を入れて抜け出した。

さらにペナルティーエリア内に侵入した直後、急ストップから繊細な細かいタッチで内側へボールを持ち出し、そのまま左足を一閃。追いすがるディーニュ、カバーに入ったDFダヨ・ウパメカノ、そしてGKマイク・メニャンというフランスの強固な守備陣を完全に翻弄し、豪快にゴールネットを揺らした。

直前の抜け出しがわずかにオフサイドだったため、惜しくもノーゴール判定となったが、ヤマルの魔法のようなボールタッチからの完璧なフィニッシュはSNS上で瞬く間に話題となった。

ファンからは「切り返しが速すぎる」「ヤマルのタッチうますぎる」「オフサイドなったけどあのヤマルの突破力と完璧なシュートは鳥肌たった」「あと一歩で今大会屈指のゴールだった」と絶賛の嵐となった。

「あのプレーが見れただけでも朝起きたかいがある」

また、「ヤマル選手の左足の振りの速さよ…あの切り返しのワンタッチをつつかれる前に打ち切ってるんバケモン」「オフサイドになったけどヤマル選手の抜け出しから切り返してのシュートまで全てのタイミングが異次元」「まるでマーカーが存在しないかのように抜き去った」と、その圧倒的な技術の高さに震える声が続出。なかには「ヤマルのオフサイドでノーカンになったあのプレーが見れただけでも朝起きたかいがある」「神童ヤマルがここに来てキレキレ」と、早朝から熱狂するファンのコメントも多く見られた。

この勝利で、公式戦の無敗記録を2018年から2021年のイタリア代表と並ぶ「37」まで伸ばしたスペイン代表。圧倒的な強さを見せつける無敵艦隊は、日本時間7月21日の決勝戦で、イングランド代表対アルゼンチン代表の勝者と世界の頂点を懸けて激突する。

（FIFAワールドカップ2026）

