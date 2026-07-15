お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘(49)がまさかのソロ歌手デビューをすることが15日、発表された。音楽レーベル「ユニバーサルシグマ」からメジャーデビューし、7月29日にデジタルシングル「サンキューロック!!」を配信リリースする。

ユニバーサルミュージックの公式サイトで「芸人パンサー尾形が、歌手としてメジャーデビューすることが発表された。7月29日(水)に配信される『サンキューロック!!』は、パンサー尾形自身が作詞を手掛け、持ち前の『サンキュー!』をふんだんに散りばめた、全方位に感謝を伝える熱いロックサウンドになっている。聴けば、どんなに挫けそうなときでも、また立ち上がる勇気をもらえるだろう」と報告。

尾形は「僕はこの曲で、とにかく日本中を元気にしたいです！！こんな時代だからこそ、毎日必死に生きている人たちへ『生きてるだけで大丈夫！ダサくたっていいから全力出し切っていこうぜ！』という思いを込めました。かっこ悪くても、転んでも、何度でも立ち上がればいい！！この曲で少しでも笑って、『よし、明日も頑張ろう！』と思って元気になれたら最高です！！」と熱いコメントを寄せた。

尾形は吉本興業所属のアイドルグループ「吉本坂46」(2022年2月にグループ活動休止)のメンバーとして活動したが、ソロでの音楽活動はこれが初めてとなる。