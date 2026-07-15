◇MLBオールスター ア・リーグ−ナ・リーグ（2026年7月14日 フィラデルフィア）

ドジャースの山本由伸投手（27）が14日（日本時間15日）、米ペンシルバニア州フィラデルフィアで開催された第96回オールスター戦の試合途中にメディア取材に対応。球宴初選出となったホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）に辛口エールを送った。

山本自身は昨年に続いて2度目の選出となったが、登板スケジュールが合わないため今回も投げる予定はなく「去年に続いて今年も登板はできなかったけど、それもまた楽しみに頑張りたいです」と次回以降の夢の祭典での登板を心待ちにした。

日本人選手では親交の深い村上がア・リーグで選出されており、ベンチスタートながら途中出場する可能性がある。期待することをメディアから問われると「ホームラン！ハハ（笑）」と即答し、豪快なアーチが見られることを願った。

また、前日に村上が出場したホームランダービーはスマートフォンを手に熱視線を送ったが、村上が惜しくも1回戦敗退となり「ムネ（村上）が優勝すると思って最後までいる予定だったんですけど、早く負けたんで僕も帰りました」とチクリ。山本流の辛口コメントで後輩にエールを送っていた。