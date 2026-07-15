プロ野球・ソフトバンクのスタジアムDJをはじめ、スポーツMC・DJとして全国のスポーツ会場で活躍した藤澤翼（ふじさわ・つばさ）さんが、11日に死去したことが分かった。47歳。本人のSNSを通じて遺族が伝えた。

妻の祐子さんが「このたび、夫・藤澤翼が、7月11日（土）永眠いたしました」と公表。「生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」とつづった。

あわせて、生前に親交のあった友人や仕事関係者に向け、「お通夜へご参列いただけますと幸いです」と呼びかけた。

藤澤さんは1978年7月24日生まれ、香川県丸亀市出身。野球、サッカー、バスケットボール、バレーボール、ラグビー、ハンドボール、卓球など、数多くのトップレベルの競技に携わり、福岡ソフトバンクホークスのスタジアムDJをはじめ、横浜ビー・コルセアーズ、岡山シーガルズ、香川銀行シラソル香川などで場内MCを務めてきた。独立リーグでは野球記録員のスーパーバイザーも担当するなど、競技運営にも精通している。

また、スポーツMCとしての活動に加え、エフエム香川では複数の番組でMCを担当。ラジオDJやイベント司会、スポーツ実況のほか、近年はボイストレーニングや話し方講師などマルチに活躍していた。