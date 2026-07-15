12人産んだ助産師HISAKOが「棺桶に入れて」と頼む妊娠検査薬 “お守り”としての薬箱の全貌
YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【衝撃】薬剤師に家の薬箱を見てもらったらヤバすぎた…」と題した動画を公開した。12人の子どもを育てるHISAKOさんのリアルな保管状況を現役薬剤師がチェックし、意外な薬の知識や子育てにおける“お守り”としてのアイテムが次々と明らかになった。
動画は、HISAKOさんが自宅から持参した蓋もない“ズボラな”透明ケースを、薬剤師YouTuberのワディPに披露する場面からスタート。中からは大量の絆創膏や4本の体温計が登場し、大家族ならではの事情が語られた。
特に目を引いたのは、HISAKOさんが「心の安定剤」として常備しているという妊娠検査薬とルービックキューブ。すでに50歳を過ぎており使用することはない検査薬について、「陽性を見た瞬間から人生が大きく変わった」「私の棺桶にこれ入れてなって子どもに頼んでるんです」と、人生のターニングポイントの象徴として大切にしているエピソードを告白。また、ルービックキューブは子どもが怪我をした際にパニックになりそうな自分を落ち着かせるためのアイテムだと語り、ワディPもその独自の工夫に「アウトプットの代わりに手先を使うやり方はいいですね」と感心した様子を見せた。
さらに、プロの視点から薬の正しい使い方も解説された。解熱鎮痛剤の「カロナール」について、ワディPが「空腹時に飲むと効果の発現が早い」と明かすと、HISAKOさんは「私食後やと思ってました」と驚愕。他にも、葛根湯はアップルジュースに混ぜると飲みやすいといった裏技や、余った処方薬の「残薬調整」の勧め、期限切れの風邪薬に対する注意喚起なども行われた。
動画を通じて、大家族の母としての知恵や母親の心理に寄り添うHISAKOさんの姿勢と、薬剤師の専門的な視点が見事に交差。実践的な薬の知識と子育てのリアルが詰まった、学びと笑いが絶えない対談となった。
動画は、HISAKOさんが自宅から持参した蓋もない“ズボラな”透明ケースを、薬剤師YouTuberのワディPに披露する場面からスタート。中からは大量の絆創膏や4本の体温計が登場し、大家族ならではの事情が語られた。
特に目を引いたのは、HISAKOさんが「心の安定剤」として常備しているという妊娠検査薬とルービックキューブ。すでに50歳を過ぎており使用することはない検査薬について、「陽性を見た瞬間から人生が大きく変わった」「私の棺桶にこれ入れてなって子どもに頼んでるんです」と、人生のターニングポイントの象徴として大切にしているエピソードを告白。また、ルービックキューブは子どもが怪我をした際にパニックになりそうな自分を落ち着かせるためのアイテムだと語り、ワディPもその独自の工夫に「アウトプットの代わりに手先を使うやり方はいいですね」と感心した様子を見せた。
さらに、プロの視点から薬の正しい使い方も解説された。解熱鎮痛剤の「カロナール」について、ワディPが「空腹時に飲むと効果の発現が早い」と明かすと、HISAKOさんは「私食後やと思ってました」と驚愕。他にも、葛根湯はアップルジュースに混ぜると飲みやすいといった裏技や、余った処方薬の「残薬調整」の勧め、期限切れの風邪薬に対する注意喚起なども行われた。
動画を通じて、大家族の母としての知恵や母親の心理に寄り添うHISAKOさんの姿勢と、薬剤師の専門的な視点が見事に交差。実践的な薬の知識と子育てのリアルが詰まった、学びと笑いが絶えない対談となった。
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チャンネル情報
『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数61万人