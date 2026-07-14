管理栄養士が解説「朝の純リンゴ酢」と組み合わせるだけで血糖値が改善する最強の食材とは
YouTubeチャンネル「管理栄養士が教える健康的な習慣チャンネル」が、「【血糖値200→98】朝、純リンゴ酢に〇〇を組み合わせると血糖値やHbA1cを改善し、ダイエット効果もある最強の食べ物5選 【高血圧・糖尿病】」を公開した。動画では、純リンゴ酢と組み合わせることで血糖値やHbA1cを改善し、ダイエットにも役立つ「最強の食べ物」をランキング形式で紹介している。
純リンゴ酢には、血糖値の上昇を抑え脂肪の蓄積を防ぐ「酢酸」や、疲労回復を促す「リンゴ酸」、血中コレステロールを正常に保つ水溶性食物繊維「ペクチン」など、健康や美容に効果的な成分が豊富に含まれていると解説。
その上で、純リンゴ酢と組み合わせる最強の食材として、第5位にブラックコーヒー、第4位に無糖炭酸水、第3位に無調整豆乳、第2位に無糖トマトジュースを挙げ、それぞれの健康効果やおすすめの分量を紹介した。
そして堂々の第1位には、納豆が選ばれた。納豆には良質なタンパク質や水溶性・不溶性の食物繊維、必須脂肪酸のほか、動脈硬化予防に効果がある「ナットウキナーゼ」が含まれている。納豆1パックに対して純リンゴ酢を「小さじ1～大さじ1程度」加えることで、血糖値の急上昇対策やダイエットに役立つと説明した。
また、純リンゴ酢を摂取する最も効果的なタイミングは「朝」だという。朝食と一緒に取り入れることで食後の血糖値の急上昇を抑える効果が期待できるが、空腹時に原液で飲むのは胃痛の原因になるため「必ず水などで薄めて飲んで」と注意を促した。
動画の最後では、糖尿病リスクを上げる行動として「高糖質食品・高脂肪食品とりすぎ」などを挙げ、「純リンゴ酢だけでHbA1cが改善するわけではない」と指摘。食事全体のバランスや運動、睡眠など生活習慣の見直しが大切だと結論付けた。
純リンゴ酢には、血糖値の上昇を抑え脂肪の蓄積を防ぐ「酢酸」や、疲労回復を促す「リンゴ酸」、血中コレステロールを正常に保つ水溶性食物繊維「ペクチン」など、健康や美容に効果的な成分が豊富に含まれていると解説。
その上で、純リンゴ酢と組み合わせる最強の食材として、第5位にブラックコーヒー、第4位に無糖炭酸水、第3位に無調整豆乳、第2位に無糖トマトジュースを挙げ、それぞれの健康効果やおすすめの分量を紹介した。
そして堂々の第1位には、納豆が選ばれた。納豆には良質なタンパク質や水溶性・不溶性の食物繊維、必須脂肪酸のほか、動脈硬化予防に効果がある「ナットウキナーゼ」が含まれている。納豆1パックに対して純リンゴ酢を「小さじ1～大さじ1程度」加えることで、血糖値の急上昇対策やダイエットに役立つと説明した。
また、純リンゴ酢を摂取する最も効果的なタイミングは「朝」だという。朝食と一緒に取り入れることで食後の血糖値の急上昇を抑える効果が期待できるが、空腹時に原液で飲むのは胃痛の原因になるため「必ず水などで薄めて飲んで」と注意を促した。
動画の最後では、糖尿病リスクを上げる行動として「高糖質食品・高脂肪食品とりすぎ」などを挙げ、「純リンゴ酢だけでHbA1cが改善するわけではない」と指摘。食事全体のバランスや運動、睡眠など生活習慣の見直しが大切だと結論付けた。
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