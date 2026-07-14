ホームランダービー

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が13日（日本時間14日）、フィラデルフィアでオールスター前日のホームランダービーに出場。選手紹介の際には大ブーイングを浴び、ニヤリと笑った。

今年の球宴開催地フィラデルフィアは、映画「ロッキー」の舞台。ホームランダービーの選手紹介は伝説のリングアナ、マイケル・バッファー氏が特設リングから行った。

フィラデルフィアを本拠地とするフィリーズのシュワーバー、ハーパーには大歓声が降り注いだが、村上ら他選手が紹介されると大ブーイング。村上は楽しむように不敵な笑みを浮かべた。

米メディア「ジョムボーイ・メディア」の公式Xが、「フィリーズファンは、フィリーズ以外の全員に容赦ないブーイングを送っている」として動画を公開すると、X上の海外ファンから様々な声が上がった。

「選手たちは明らかに、ただのジョークだって分かってたよ」「ホームランダービーでの典型的なフィリーズファンだ」「フィリーズファン、そらそうするよな（笑）」「こういうの楽しいよな」といった声のほか、次のように否定的な意見もあった。

「あいつらは本当にひねくれてる。何があっても満足しないんだ」

「ダサっ…このイベントはみんなが一つになるためのものだろ！ 楽しまなきゃ意味ないじゃん」

「あいつらはスポーツ界全体の中で最悪な人間たちだ。単にタチの悪いファンってだけじゃない。人間として残念」

移籍1年目の村上は開幕から大爆発。5月末に右大腿裏を痛めて離脱するまでに20本塁打。今月10日（日本時間11日）にメジャー復帰した。



（THE ANSWER編集部）