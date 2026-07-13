「すべて真似した」宮本秀明の野球観を変えた藤田一也との出会い…戦力外直後に背中を押された一言
YouTubeチャンネル「プロ野球2nd_元プロ野球選手にロングインタビュー」が、「【宮本秀明｜後編】喋り方もマネた…藤田一也との出会いで野球観が激変／「やれよ！」戦力外直後の藤田一也の一言／初ヒットがHR…良すぎたプロデビュー」と題した動画を公開した。元横浜DeNAベイスターズの宮本秀明が、激動のプロ野球人生や、自身の野球観を根底から覆した藤田一也との出会いについて赤裸々に語っている。
動画は、鮮烈な印象を残したプロ1年目のエピソードからスタート。代打でのプロ初打席で逆転ホームランを放った当時の心境について、宮本は「必死すぎて記憶が曖昧」と振り返る。しかし、2年目以降は出場試合数が激減し、外野へのコンバートも経験。「球団が欲しいピースになれていない」と、プロの世界で求められる明確な役割とのギャップにもがき苦しんだ日々を述懐した。
そんな宮本の転機となったのは、プロ最終年となる2022年の藤田一也との出会いだった。藤田の野球に対する圧倒的な思考量に触れ、「どれだけ今まで自分が野球のことを考えていなかったか」と痛感。「立ち振る舞いや喋り方まで、すべて真似した」と語るほど大きな影響を受け、藤田が使う太いバットを試すなど、自身のバッティングを見直すきっかけになったという。
手応えを掴みかけていた矢先、食事中に突然かかってきた電話で戦力外を通告される。ショックを受けていた宮本だったが、施設でばったり会った藤田から「トライアウトは受けるんやろ？」「やれる可能性があんだろ！やれよ！」と熱く背中を押され、受験を決意した胸打つエピソードを披露した。
現在は野球アカデミーで子どもたちの指導にあたっている宮本。「生涯現役で、野球に恩返しをしていきたい」と語る姿からは、プロの世界で酸いも甘いも経験した彼ならではの、野球への深い愛情と次世代への強い使命感が伝わってくる。
動画は、鮮烈な印象を残したプロ1年目のエピソードからスタート。代打でのプロ初打席で逆転ホームランを放った当時の心境について、宮本は「必死すぎて記憶が曖昧」と振り返る。しかし、2年目以降は出場試合数が激減し、外野へのコンバートも経験。「球団が欲しいピースになれていない」と、プロの世界で求められる明確な役割とのギャップにもがき苦しんだ日々を述懐した。
そんな宮本の転機となったのは、プロ最終年となる2022年の藤田一也との出会いだった。藤田の野球に対する圧倒的な思考量に触れ、「どれだけ今まで自分が野球のことを考えていなかったか」と痛感。「立ち振る舞いや喋り方まで、すべて真似した」と語るほど大きな影響を受け、藤田が使う太いバットを試すなど、自身のバッティングを見直すきっかけになったという。
手応えを掴みかけていた矢先、食事中に突然かかってきた電話で戦力外を通告される。ショックを受けていた宮本だったが、施設でばったり会った藤田から「トライアウトは受けるんやろ？」「やれる可能性があんだろ！やれよ！」と熱く背中を押され、受験を決意した胸打つエピソードを披露した。
現在は野球アカデミーで子どもたちの指導にあたっている宮本。「生涯現役で、野球に恩返しをしていきたい」と語る姿からは、プロの世界で酸いも甘いも経験した彼ならではの、野球への深い愛情と次世代への強い使命感が伝わってくる。
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