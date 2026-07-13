トヨタは2026年7月1日、「カローラクロス」の一部改良を実施し、同日に発売しました。

1966年に初代モデルが誕生したカローラは、時代や社会環境の変化に合わせて進化を続け、世界中で愛されてきた大衆車ブランドです。

【画像】超カッコいい！ これが新型「カローラクロス」です！（30枚以上）

現行の12代目ではハッチバックの「カローラスポーツ」やセダンの「カローラ」、ワゴンボディの「カローラツーリング」がラインナップされますが、2021年9月にシリーズ初となるSUVタイプのカローラクロスを導入しました。

カローラクロスは、ダイナミックなスタイルと広い室内空間を備え、シリーズの中でも特に高い人気を集めています。当初はガソリン車も用意されていましたが、2025年5月のマイナーチェンジで廃止され、現在は1.8リッターハイブリッドのみの展開となります。

今回の一部改良では、通常モデルの上級グレード「Z」と、スポーティモデル「GRスポーツ」の先進運転支援機能がさらに充実しました。

ブラインドスポットモニターや床下透過表示機能付きのパノラミックビューモニター、各種パーキングサポートブレーキのほか、高度運転支援「トヨタチームメイト（アドバンスト パーク）」などが標準装備となり、安全性が向上しています。

また、快適装備としてステアリングヒーターも新たに標準装備に加わりました。

なお、今回の一部改良に伴い、これまで最も手頃なベースモデルだった「G」グレードが廃止されました。これにより全体のスタート価格が引き上げられる形となり、価格（消費税込、以下同）は298万1000円から407万7700円となっています。

今回の一部改良では、通常モデルのZグレードとGRスポーツの機能が大幅に充実したことが話題となっています。

特に安全装備の充実に対する反響が大きく、ネット上では「パノラミックビューモニターやブラインドスポットモニターが標準化されたのはデカい」「運転支援がここまで充実するなら、今買う価値がある」と、安全性が一気に底上げされたことを歓迎する声が目立ちます。

また、これまではオプション選びで悩む人が多かった装備が最初から網羅されたため、「実質全部入りになっていて、オプション迷子にならなくて済むから選びやすくなった」「オプションだった装備がほぼ装着されているのがうれしい」と好意的に受け止められているようです。

さらに、快適装備のアップデートについても注目されており、「Zグレードなら絶対欲しかったステアリングヒーターが標準化されたのは地味うれ嬉しい」といった声が上がっています。

一方で、ベースモデルだった「G」グレードが廃止されたことについては、「200万円台前半から狙えたGがなくなって、敷居が高くなったように感じる」「選択肢が減ったのは少し寂しい」と、手軽さを求めていた層からは惜しむ声も聞かれます。

装備が豪華になった分、スタート価格の上昇に対して「大衆車ブランドとしては少し高級路線にシフトしてきたかも」とシビアに見る意見もあるものの、全体としては「これだけ安全・快適装備が標準になれば、価格アップも十分に納得できる内容」と、実用的な進化を高く評価する声が多くを占めています。

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今回の一部改良に合わせて、カローラシリーズ誕生60周年を記念した特別仕様車「Z “Adventure”」も新たに設定されました。

こちらはフロントグリルやバンパーなどのデザインを変更し、専用の17インチアルミホイールや記念ステッカー、特別な2トーンカラーなどを採用してアウトドアイメージを強めたモデルです。

特別仕様車 Z “Adventure”の価格は2WDが366万3000円、E-Fourが392万1500円に設定されています。