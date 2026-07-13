HIKAKIN、新作カップ麺を発表「絶対売れる」「また争奪戦だね」「味が気になる」
YouTuber・HIKAKIN（36）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、新作カップ麺「カレーみそきん」と「カレーみそきんメシ」を発売すると発表した。2023年に誕生した「みそきん」シリーズは累計販売数6000万食を突破しており、新商品は26日午前10時から全国のセブン‐イレブンで順次発売される。
【動画あり】”まさかの姿”で発表したHIKAKIN
動画「ヒカキンの新しいカップ麺を発表します」でHIKAKINは、新商品の開発経緯を説明。2025年に期間限定で営業した東京駅・東京ラーメンストリートの店舗で、卓上に用意していた調味料の中でカレー粉が「圧倒的人気ナンバーワン」だったことをきっかけに、「この味をもっとたくさんの人に楽しんでもらいたい」と考え、商品化を決めたという。
開発では、カレー粉に使われるスパイスを1種類ずつ試食しながら配合を調整し、試作と改良を繰り返した。「何度も試作と改良を重ね、ようやく納得のいく一杯ができました」と完成度への自信を語った。
実食では、じゃがいもやキャベツ、ねぎ、肉具材を使用した食べ応えも特徴として紹介。「今までのみそきんにはないゴロゴロ感」があるとし、「もしかしたら『カレーみそきんが一番好き』という人が出てくるんじゃないかな、ってくらい自信作です」とアピールした。
同時発売する「カレーみそきんメシ」についても、「安心感がすごい。ご飯の甘みもあって、ラーメンよりほっこりする味。ただ、ちゃんとスパイスも効いてます。マジでうまいよ！」と魅力を紹介。あわせて、従来の「みそきん」は白を基調とした新パッケージへリニューアルし、新商品との違いが分かりやすいデザインに刷新したことも明かした。
「みそきん」シリーズは2023年5月の発売以来、販売のたびに品薄となる人気商品で、6月には累計販売数6000万食を突破。HIKAKINは「ずっと『みそきん1億食突破』を目指してやってきて、ようやく目標の半分を超えることができました」と振り返り、「今回作ったカレーみそきんも、めちゃくちゃ元気の出る一杯に仕上がっています。食べ比べて、どっちが好きか教えてください」と呼びかけた。
発表を受け、視聴者からは「これは絶対売れる」「また争奪戦だね」「早く食べたい」「カレーに味噌の組み合わせが新鮮」「味が気になる」「またいっぱい買うしかない」といった期待の声が寄せられている。
【動画あり】”まさかの姿”で発表したHIKAKIN
動画「ヒカキンの新しいカップ麺を発表します」でHIKAKINは、新商品の開発経緯を説明。2025年に期間限定で営業した東京駅・東京ラーメンストリートの店舗で、卓上に用意していた調味料の中でカレー粉が「圧倒的人気ナンバーワン」だったことをきっかけに、「この味をもっとたくさんの人に楽しんでもらいたい」と考え、商品化を決めたという。
実食では、じゃがいもやキャベツ、ねぎ、肉具材を使用した食べ応えも特徴として紹介。「今までのみそきんにはないゴロゴロ感」があるとし、「もしかしたら『カレーみそきんが一番好き』という人が出てくるんじゃないかな、ってくらい自信作です」とアピールした。
同時発売する「カレーみそきんメシ」についても、「安心感がすごい。ご飯の甘みもあって、ラーメンよりほっこりする味。ただ、ちゃんとスパイスも効いてます。マジでうまいよ！」と魅力を紹介。あわせて、従来の「みそきん」は白を基調とした新パッケージへリニューアルし、新商品との違いが分かりやすいデザインに刷新したことも明かした。
「みそきん」シリーズは2023年5月の発売以来、販売のたびに品薄となる人気商品で、6月には累計販売数6000万食を突破。HIKAKINは「ずっと『みそきん1億食突破』を目指してやってきて、ようやく目標の半分を超えることができました」と振り返り、「今回作ったカレーみそきんも、めちゃくちゃ元気の出る一杯に仕上がっています。食べ比べて、どっちが好きか教えてください」と呼びかけた。
発表を受け、視聴者からは「これは絶対売れる」「また争奪戦だね」「早く食べたい」「カレーに味噌の組み合わせが新鮮」「味が気になる」「またいっぱい買うしかない」といった期待の声が寄せられている。