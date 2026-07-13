米国とイランの停戦合意で通航が再開されていたホルムズ海峡がまた封鎖の危機に直面し、韓国の船舶2隻が海峡の内側で足止めとなった。先月海峡で孤立していた韓国の船舶26隻のうち24隻は脱出したが、最後の2隻は出港を控えてまた危機を迎えた。

12日、海洋水産部と海運業界によると、現在ホルムズ海峡内に残っている韓国籍の船舶は計2隻。

このうち1隻は、HMMのバルク船「ナム（木）号」だ。ナム号は年5月初め、ホルムズ海峡付近で被弾した後、アラブ首長国連邦（UAE）のドバイ港に曳航されて修理を受けてきた。最近、修理が最終段階に入ったことで今月中旬以降の出港が見込まれていたが、イランがホルムズ海峡再封鎖の方針を明らかにしたことで出港スケジュールがまた不透明になった。

残りの1隻は、貨物積載スケジュールのため海峡の内側にあるという。

現在これら船舶の韓国人船員は7人。外国籍の船舶で勤務する韓国人まで含めるとホルムズ海峡の内側に残っている韓国人船員は計17人にのぼる。外国籍船舶に乗る韓国人らは海峡内を運航する船舶に乗船していて、現時点で海峡を離れる計画はないと伝えられた。

ホルムズ海峡は、先月14日に米国とイランが戦闘終結の覚書（MOU）を締結して以降、通航環境はやや改善していた。当時、海峡の内側にあった韓国の船舶26隻のうち24隻が順次海峡を脱出したことで、国内の船社は通航リスクを相当部分解消していた。

しかし最近イランが海峡を通過する商船を攻撃し、これに米国が軍事対応したことで、緊張がまた高まった。その後、イランがホルムズ海峡再封鎖の方針を明らかにし、海上輸送の不確実性がまた高まっている。

政府は停戦合意後も国内の船社に対してホルムズ海峡内に船舶を新たに進入させないよう勧告してきた。現在も海峡内に残っている船舶との通信を維持し、現地の情勢や安全情報を随時共有している。

海洋水産部の関係者は「まだホルムズ海峡の内側にわが国の船舶が残っているだけに状況管理体系を維持している」とし「現地の状況と安全情報を船社や船舶と随時共有しながら対応している」と伝えた。