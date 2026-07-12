元警視庁刑事が分析する「茨城・唇を縫う女」の異常性。被害者はなぜ逃げられなかったのか
治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が、YouTubeチャンネル「元警視庁刑事・小比類巻文隆【最後の取調室】」にて、「【茨城・唇を縫う女】桜井政恵（49）容疑者、狂気の共同生活：元刑事が解説」と題した動画を公開した。茨城県で発生した、同居女性の唇を糸で縫い付けるなどした傷害事件について、週刊誌の取材内容を基に容疑者の異常な支配構造と、それを取り巻く人物の不可解な行動に独自の視点で切り込んでいる。
動画では「集英社オンライン」の記事を引用し、事件の全容を紹介。逮捕されたアルバイト従業員の桜井政恵容疑者（49）は、親に見捨てられたという姉妹とネット経由で知り合い、自宅に住まわせていたという。小比類巻氏は、被害に遭った42歳の女性が、容疑者の指示のもと「痛い」と言いながら自ら唇を針と糸で縫わされたり、真冬に屋外へ締め出されたりする極限状態に置かれていたと説明。自宅内には複数の監視カメラが設置され、同居人たちを執拗に監視する「マインドコントロール」状態にあったと分析した。
さらに、この凄惨な実態をメディアに証言し、証拠画像を提供した「元交際相手の40代男性」の存在に強く着目。男性は、被害女性の唇がひどく腫れ上がっている様子や、実際に自ら針を刺している現場、屋外でうずくまる姿などを目撃し、スマートフォンで撮影までしていた。
凄惨な暴力を目の当たりにしながらも警察に助けを求めなかった男性の行動に対し、小比類巻氏は「なぜ通報しないのか」「携帯で写真を撮って何をしようとしていたのか」と強い不信感を露わにした。メディアの取材に応じるという状況に「関わっている人たちの所業が理解できない」と、事件の闇の深さを指摘して動画を締めくくった。
動画では「集英社オンライン」の記事を引用し、事件の全容を紹介。逮捕されたアルバイト従業員の桜井政恵容疑者（49）は、親に見捨てられたという姉妹とネット経由で知り合い、自宅に住まわせていたという。小比類巻氏は、被害に遭った42歳の女性が、容疑者の指示のもと「痛い」と言いながら自ら唇を針と糸で縫わされたり、真冬に屋外へ締め出されたりする極限状態に置かれていたと説明。自宅内には複数の監視カメラが設置され、同居人たちを執拗に監視する「マインドコントロール」状態にあったと分析した。
さらに、この凄惨な実態をメディアに証言し、証拠画像を提供した「元交際相手の40代男性」の存在に強く着目。男性は、被害女性の唇がひどく腫れ上がっている様子や、実際に自ら針を刺している現場、屋外でうずくまる姿などを目撃し、スマートフォンで撮影までしていた。
凄惨な暴力を目の当たりにしながらも警察に助けを求めなかった男性の行動に対し、小比類巻氏は「なぜ通報しないのか」「携帯で写真を撮って何をしようとしていたのか」と強い不信感を露わにした。メディアの取材に応じるという状況に「関わっている人たちの所業が理解できない」と、事件の闇の深さを指摘して動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。