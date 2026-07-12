元交際相手の男性が目撃した「お仕置き」現場

被害女性への異常な虐待と監視生活の実態

元警視庁刑事が解説！パトカーへの生卵・消火器投げつけに見る「公務執行妨害」の実態

「もう死ぬしかないやん」異常化するストーカー事件…元警視庁刑事が手口と対策を速報解説

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。