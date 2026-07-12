◇ア・リーグ ホワイトソックス14―1アスレチックス（2026年7月10日 シカゴ）

右太腿裏肉離れで離脱していたホワイトソックスの村上が、本拠でのアスレチックス戦で42日ぶりに復帰した。「2番・一塁」で出場し、7回に復帰後初安打となる右翼線への適時二塁打。右腕スターナーの速球を捉えると、地元局のアナウンサーが「ロケット」と称した打球が一塁線を破った。大歓声に包まれ「何とか出たので良かった。チームが勝てたことの方がうれしい」と控えめながら表情を崩した。

意外なサプライズもあった。復帰戦を前に、14日（日本時間15日）に行われるオールスター戦と、13日（同14日）のホームランダービーに出場することが発表された。出場辞退したツインズ・バクストンに代わっての選出。クラブハウスで一報を聞き「僕がこのイベントに参加できるのは皆さんが温かく迎えてくれ、最高のチームメートでいてくれ、そして毎日そばにいてくれたおかげです」と心のこもったスピーチで感謝を伝えた。

ホームランダービー出場は日本選手では21年のエンゼルス・大谷（現ドジャース）以来、2人目の快挙。20本塁打をマークしている大砲は「1回は出てみたいなと思っていた。たくさんホームランを打てるように頑張りたい」と決意を述べた。

4三振を喫したが、チームは14得点を奪っての大勝で地区首位をキープ。復帰戦で連敗が3で止まり「またフィールドに立てて野球ができた喜びは凄く感じた」。ホームランダービー、オールスター、そして勝負の後半戦へと勢いをつけていく。（杉浦大介通信員）