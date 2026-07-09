まるで別世界！山奥に突如現れる「いろり山賊」の豪快グルメと非日常空間に没入

昭和レトロな空間にタイムスリップ！海沿いに建つ絶景純喫茶のノスタルジックな魅力

「日本一かわいい飛行機」天草エアラインのみぞか号に搭乗！遭遇率90%のイルカウォッチングへ

チャンネル情報

日本人も知らない日本を旅する動画チャンネル「ITSUKA JAPAN」です。日本全国をポテポテ移動しながら行きたいところを紹介。