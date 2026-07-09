昭和レトロ好きは絶対に行くべき！50年続くカオスな秘密基地「玉島プレイランド」の全貌を公開
YouTubeチャンネル「ITSUKA JAPAN」が、「【レトロゲーセンの聖地】50年続くカオスで謎のゲームセンターが最高すぎた。レトロ自販機と猫と激安カラオケが人気の秘密基地｜実在するドリームコア【玉島プレイランド】」を公開した。動画では、岡山県にある創業50年以上の「玉島プレイランド」を訪れ、その昭和レトロな魅力とカオスな空間の全貌を紹介している。
動画の前半では、色あせた大きな看板と多数の乗り物遊具が並ぶ外観が映し出され、敷地内を自由気ままに歩き回る人懐っこい猫たちの姿が確認できる。店内に入ると、所狭しと並べられた古いアーケードゲームやスロット、UFOキャッチャーなどがひしめき合い、カオスでありながらも独特の熱気を放っている。
さらに、施設内にはバッティングセンターや卓球、ビリヤード、カラオケといった多彩な娯楽設備が共存。特に注目を集めたのはレトロ自販機コーナーで、硬貨を入れると稼働するポップコーンやカップヌードル、お菓子の自販機が現役で動いている。実際に自販機でポップコーンを購入し、出来立てを味わう様子など、手書きの案内板とともに昭和の雰囲気を色濃く残す情景が詳細に描写されている。
昭和の熱気とノスタルジーが凝縮された「玉島プレイランド」。時代の流れから取り残されたようなドリームコアな空間は、レトロスポットファンやノスタルジーに浸りたい人にとって、一度は訪れる価値のある貴重な場所と言えるだろう。
動画の前半では、色あせた大きな看板と多数の乗り物遊具が並ぶ外観が映し出され、敷地内を自由気ままに歩き回る人懐っこい猫たちの姿が確認できる。店内に入ると、所狭しと並べられた古いアーケードゲームやスロット、UFOキャッチャーなどがひしめき合い、カオスでありながらも独特の熱気を放っている。
さらに、施設内にはバッティングセンターや卓球、ビリヤード、カラオケといった多彩な娯楽設備が共存。特に注目を集めたのはレトロ自販機コーナーで、硬貨を入れると稼働するポップコーンやカップヌードル、お菓子の自販機が現役で動いている。実際に自販機でポップコーンを購入し、出来立てを味わう様子など、手書きの案内板とともに昭和の雰囲気を色濃く残す情景が詳細に描写されている。
昭和の熱気とノスタルジーが凝縮された「玉島プレイランド」。時代の流れから取り残されたようなドリームコアな空間は、レトロスポットファンやノスタルジーに浸りたい人にとって、一度は訪れる価値のある貴重な場所と言えるだろう。
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