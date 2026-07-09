アディダス ジャパン公式Xが公開

米プロバスケットボール（NBA）ペイサーズの一員としてサマーリーグに参加する河村勇輝が8日、アディダス ジャパンのSNSに登場した。これまでアシックスのシューズを愛用してきた河村がアディダスのバッシュを手にする映像に「きたー！」「広告がかっちょええええええ」とファンが騒然となっている。

河村が手渡された白い紙には「Welcome to the Three Stripes family」と記されていた。「Three Stripes」とはアディダスのトレードマークとなっている3本線のこと。白いベンツの中に山積みにされたシューズの箱からバッシュを取り出した河村は、カメラに向かってニヤリと笑みを浮かべている。

アディダス ジャパン公式Xは8日の午前10時に映像を公開。「Invitation accepted. 新たな挑戦の始まり」とつづった。これまでアシックスのバッシュを愛用していた河村の転身に、驚きの声が続出した。

「アディダス河村きたー！ かっこいいね！」

「広告がかっちょええええええ」

「なんという事でしょう…」

「衝撃」

「！？！？」

「マジかよマジかよ」

2024年パリ五輪日本代表の河村は、五輪後にグリズリーズと2ウェイ契約を結び、日本人4人目のNBAデビューを果たした。昨季はブルズと2ウェイ契約を結んで18試合に出場。今年6月30日（日本時間7月1日）に発表されたペイサーズのサマーリーグロスターに入り、7月10日（同11日）からの試合に向けて練習を重ねている。ペイサーズ公式Xが公開した河村の練習風景でもアディダスのバッシュを着用しており、話題を呼んでいた。



（THE ANSWER編集部）