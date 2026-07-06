一番くじ オーバーロード】 7月17日 発売予定 価格：1回900円

BANDAI SPIRITSは、「一番くじ オーバーロード」の全ラインナップを公開した。7月17日発売予定で、価格は1回900円。

ラインナップはA賞が「アルベド フィギュア 1/7 Gracemaster」、B賞が「シャルティア・ブラッドフォールン フィギュア 1/7 Gracemaster」。どちらも1/7スケールで細部までこだわった造形と彩色が見て取れる。衣装のツヤ感や影色のコントロールも細やかだ。

この他C賞は描き下ろしイラストを使用した「ビッグメタリックポスター」、D賞は「ちょこのっこ」全7種。E賞は選べる全6種のラバーコースターで、F賞は選べる全8種のアクリルスタンド、G賞も全8種から選べるクリアファイルセットとなっている。またラストワン賞は「アルベド フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンver.」となる。

アルベド フィギュア 1/7 Gracemaster

シャルティア・ブラッドフォールン フィギュア 1/7 Gracemaster

ビッグメタリックポスター

ちょこのっこフィギュア

ラバーコースター

アクリルスタンド

クリアファイルセット

アルベド フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンver.

(C)丸山くがね・KADOKAW刊／劇場版「オーバーロード」聖王国編製作委員会