タレントのマツコ・デラックス（53）が6日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、旅先での散財についてコメントした。

旅行に行くと、思わず財布のひもが緩み、つい散財しがち。マツコは「旅行の時くらいはって気持ちも分からなくない？」と話し、散財している人も「普段は節制しているかもしれない」と推測した。

また海外で耳にする散財例にも言及した。「日本人ってあんまりそういう感覚ないけどさ、旅行この時にこの場所に旅行に行くと決めたら、借金してでも行ったりするって人が多いっていうもんね」。さらに「いい文化だなとは思わないけどさ、貧乏たらしく生きている感覚からすると、ちょっとうらやましいと思ったりもする」と本音も漏らした。

マツコもつい散財してしまうスポットがあるという。「それが唯一できるのが、新千歳空港なのよ」。北海道のグルメや土産品などが充実しており、マツコもつい吸い込まれてしまうという。

「あそこはもう、ダメです。ギリギリで着くようにしないと。1時間とか2時間、余裕があると、平気で10万円くらいいきます。あそこはもう…魔窟」

MCの大島由香里からは「何をそんなに買うんですか？」と問われた。マツコは「何、とかじゃないの」と返答。「あのフロア、凄いわよね？こっち（手前側）がゲートなんだけど、その正面が全部、ショッピングセンターになってるの。真ん中に広場みたいなのがあって。見えるのよ」と、魅力的な土産が目に入る状況を説明した。

北海道といえば、「白い恋人」や「ロイズ」の生チョコなど、長く知られた有名菓子がずらりそろう。マツコは「“もういいわ。もう白い恋人もロイズも、私は何回買ったのよ。もういい。六花亭のフリーズドライのイチゴのチョコしか買わない”って決めて行くんだけど、気が付くとカゴをもう2つ持ってる…」と笑わせた。