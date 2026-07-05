大リーグで鍛え上げた？太ももとふくらはぎの進化に驚愕

米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手が、マリナーズとの試合前に見せた“逞しすぎる”下半身が話題となっている。イチロー氏と対面した際、ハーフパンツがはち切れそうな太ももとふくらはぎの太さに「デカすぎる」「太くなってる」と驚きのコメントが集まった。

大リーグでも通用する長打力を見せている30歳の岡本が、パワーの源をあらわにした。3日（日本時間4日）の試合前にあいさつに向かったのは、マリナーズの会長付き特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏。すらっとした体躯のイチロー氏と対照的に、岡本はごつさが際立つ。特に太もも、ふくらはぎの太さは特筆ものだ。

ブルージェイズの公式Xが、2人の対面を「岡本和真がレジェンドのイチローさんにご挨拶」として公開すると、日本のファンからは驚きのコメントが並んだ。

「足さらに育ったよね」

「岡本の足、アフリカ象やんw」

「岡本の足の太さよ」

「改めて岡本和真の太ももエグいと思い知る」

「岡本さん！脚太い！かなり鍛えたね！」

「太もも、ふくらはぎデカすぎる」

「足が日本にいた頃より太くなってる」

さらに「岡本選手の特に足の筋肉すげえ。今日ブルガリアンスクワットしよ」と、鍛え方に刺激を受けたような声もあった。



（THE ANSWER編集部）