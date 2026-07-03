【CSM変身ベルト タイフーン 旧1号 EDITION】 予約期間：7月3日16時～8月2日23時 11月 発送予定 価格：55,000円

バンダイは、大人向けなりきり玩具「CSM変身ベルト タイフーン 旧1号 EDITION」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて7月3日16時より予約受付を開始した。発送は11月を予定し、価格は55,000円。

本商品は「仮面ライダー」の主人公である本郷猛が第1話～第13話で変身した、いわゆる「旧1号」の変身ベルトを大人のための変身ベルトブランド「COMPLETE SELECTION MODIFICATION」にて立体化したもの。

新規金型で造形され、風車の形状や造形はもちろん、レバーやスイッチの形状が異なるサイドバックル、ベルト背面の形状に至るまで新規金型による造形で劇中イメージを追求。2021年発売「CSM変身ベルト・タイフーン KAMEN RIDER 50th Anniversary Memorial Set」とは似て非なる変身ベルトとなっている。

また、本郷猛役・藤岡弘、氏の台詞音声をはじめ、多数の音声・BGMを収録。台詞ボタンによる再生に加え、台詞モードでは必殺技音に「ライダーキック！」などの掛け声が重なり、劇中さながらの必殺技遊びが楽しめる。

(C)石森プロ・東映