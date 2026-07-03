「とんでもない美女だ！」女子ゴルファーのアン・シネ、純白の大胆スイムウェアSHOTで視線強奪

日本でも人気を集める韓国美人ゴルファー、アン・シネのスイムウェアSHOTが話題だ。

【写真】えっ…ランジェリー？アン・シネの大胆姿

アン・シネは最近、自身のインスタグラムを更新。

「体が3つあればいいな、やることが多すぎる…休暇に行きたい！」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真は休暇などで撮ったと思われるプライベートSHOTだが、その中でアン・シネはとある屋外プールでのスイムウェア姿を披露。上下を純白で統一し、大き目のストローハットにサングラスを合わせたセレブ感ある雰囲気を醸し出している。

現在35歳で引退から1年以上が経過しながらも、現役時代と変わらぬ引き締まったプロポーションで多くのファンを釘付けにしたアン・シネ。彼女の投稿には「とんでもなく美女ですね…」「あなたはとてつもなくビューティフル」「高級感があって綺麗」などのコメントが寄せられていた。

アン・シネは1990年12月18日生まれの35歳。小学3年時のニュージーランド留学でゴルフの実力を磨くと、2008年にプロ転向した後、2015年の「KLPGAチャンピオンシップ」で初のメジャー大会制覇を達成。2017年の日本ツアー参戦時は美貌でも注目を集め、2018年には現役ゴルファーとして異例の写真集も日本の雑誌社より発売した。

2024年9月に現役引退を宣言した後、昨年8月に化粧品ブランド「MERBEI（メルベイ）」をローンチ。今年2月には日本でポップアップストアを開くなど、第二のキャリアを切り開いている。