65歳という節目を前に、そのまま働き続けるか、それともきっぱり退くか。多くの人はまずこの二択で頭を悩ませる。だが本当に厄介なのは、働くと決めたあとに待っている「どれくらい働くか」という問いのほうかもしれない。



というのも、働きすぎても損をし、逆に控えめすぎても受け取れるはずのものを取りこぼす、という妙な構造がそこにあるらしいのだ。得をする範囲は意外なほど狭く、そのちょうどいい塩梅を外すと、せっかくの制度が味方をしてくれない。たくさん働けば働くほど安心、という素朴な感覚が、ここではそのまま通じない。



脱・税理士の菅原氏が、この65歳以降の働き方をテーマに動画で語っている。話の中心にあるのは雇用保険だ。2028年10月には、加入の条件がこれまでの週20時間以上から週10時間以上へと緩和される予定だという。この一つの変化によって、社会保険の重い負担を避けながら雇用保険だけを残す、という働き方の選択肢が大きく広がるらしい。現役時代は会社任せにしていた人ほど、この仕組みを知らないまま損をしかねない。



気になるのは負担の重さだが、菅原氏によれば雇用保険の本人負担はわずか0.5%にすぎないという。それでいて、加入していれば受け取れる給付は一つではなく、複数用意されている。高齢での失業に備える給付、介護で休むときの給付、学び直しを支える給付と、名前を挙げるだけでも幅は広い。なかには、通常なら止まってしまうあるお金と一緒に受け取れる給付まであるというから、思わず耳を疑いたくなる。



一方で、もう少し長く働いて厚生年金を厚くする、という道も当然ある。ただ、その選択の先に何が待っているのか。増えた分の元を取ろうとしたとき、いったいどれほどの時間が必要になるのかという、冷静な問いかけも添えられている。国民健康保険や再雇用の少なさをめぐる不安についても、動画のなかでは丁寧に整理されているようだ。



週10時間から20時間という新しい枠組みのなかで、どこに線を引けば最も得をするのか。その答えは、時給や給付の金額といった具体的な数字とともに、動画のなかで示されている。



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