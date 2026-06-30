6月に「年金30万円」振り込まれたのに、友人から「50万円だった」と聞き衝撃！ 年金「月25万円」は、現役時代“いくら稼ぐ”と受け取れますか？ 平均的な受給額も確認

“年金30万円（月額15万円）”の振込は平均的な水準

日本の公的年金は、「国民年金」と「厚生年金」の2階建て構造です。年金は、原則として偶数月に前月までの2ヶ月分がまとめて支給され、掲題のように口座に30万円の振込があった場合、月額換算で約15万円に相当します。

厚生労働省の資料によると、厚生年金受給者の平均年金月額は近年は14万～15万円台で推移しています。加入期間や現役時代の給与水準、繰下げ受給の有無などによって個人差があるものの、月額換算で約15万円という受給額は、会社員・公務員経験者の中では平均的といえるでしょう。



“年金50万円（月額25万円）”の人は現役時代“年収1000万円以上”の可能性

年金は、社会保険料や税金が天引きされて支給され、その負担割合は年間の受給額によって異なります。実際の年金の天引きは年齢や配偶者の有無、介護保険料、住民税、健康保険で変わります。掲題の「手取り月額25万円」で、仮に税金や社会保険料が額面の15％程度天引きされているとしましょう。

これをもとに逆算すると、天引き前の額面は、約29万5000円となります。

・手取り25万円÷0.85＝約29万5000円

この月額29万5000円をベースにして、現役時代の年収を逆算してみましょう。

まず、額面金額から令和8年度の国民年金満額月額7万608円を引くと、厚生年金（報酬比例部分）は月額で約22万4000円、年間で約268万8000円となります。

次に、加入期間の全てが平成15年3月以前だったと仮定して、現役時代の報酬を逆算します。



・厚生年金保険の加入期間：22歳～60歳までの38年間（456ヶ月）

・加入期間：全期間が平成15年3月以前

・賞与：含まない

・計算式：平均標準報酬月額×（7.125÷1000）×456ヶ月＝268万8000円

・逆算式：268万8000円÷0.007125÷456ヶ月≒約82万7000円

この月額82万7000円に単に12ヶ月をかけただけでも、1年間で1000万円近い収入を得ていた計算です。

ただし、厚生年金の標準報酬月額には上限があります。上限を超えた場合、どれだけ高い給与を得ていても受給額は変わらなくなるため、毎月の給与だけで「手取り月額25万円」の年金を受け取ることは難しいと考えられます。

前記試算には含まなかったボーナスや、加入履歴等の影響も考えられるため、当時の実際の年収は、1000万円を大きく超えていた可能性が高いでしょう。



令和8年度の年金額改定は6月支給分から反映

年金額は、物価や賃金の変動を踏まえて毎年度改定されており、令和8年度は、国民年金（老齢基礎年金）が前年度比1.9％、厚生年金（老齢厚生年金）の報酬比例部分が同2.0％の増額となりました。

改定後の年金額は令和8年4月分から適用されており、年金は偶数月に前月までの2ヶ月分が振り込まれるため、6月15日の振込から改定後の金額が振り込まれています。



まとめ

今回の試算条件では、友人は現役時代に年間1000万円以上の収入を得ていた可能性があります。ただし、年金額の計算は、個人の経歴により変わります。老後のライフプランを考える際には、自身の加入実績に基づいてシミュレーションすることをおすすめします。



出典

厚生労働省 令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況

日本年金機構 令和8年4月分からの年金額等について

全国健康保険協会 令和８年３月分（４月納付分）からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表（東京支部）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー