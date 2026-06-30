【長門 御狐の縁糸】 2027年6月 発売予定 価格：35,800円

ファット・カンパニーは、フィギュア「長門 御狐の縁糸」を2027年6月に発売する。価格は35,800円。

本商品はゲーム「アズールレーン」より重桜所属の「長門」を1/4スケールフィギュア化したもの。スキン“御狐の縁糸“をモチーフに新春祝いを手伝おうとした姿が再現されている。

両腕を上げたしなやかなラインや、戸惑いつつもこちらをうかがう眼差し、ほんのりと紅を差した頬などほのかな色香を感じさせる造形となっている。白を基調とした衣装は胸元の桜意匠によって華やかなデザインが再現されている。

身体に沿う衣装の質感表現、すらりと伸びる脚線やタイツの透け感も作り込まれている。腕や体に絡みつく赤い紐や周囲の饅頭たちといった小物が世界観を引き立てる。

また、オプションとしてトラブル解決時を思わせる柔らかな笑顔パーツが付属する。

長門 御狐の縁糸

2027年6月 発売予定

価格：35,800円

スケール：1/7

サイズ：全高220mm(本体のみ)、 奥行約270mm(本体のみ)

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