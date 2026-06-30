入場無料で約40万人が訪れる秋冬の食テーマパーク！ ブルースモービル「新宿グルメパーク大作戦」

記事ポイント 新宿・大久保公園で2026年9月11日〜12月25日、約100日間開催カレー・ラーメン・町中華・にんにく料理の4食フェスが連続開催入場無料で約40万人が来場する大型フードフェスプロジェクト 新宿・大久保公園で2026年9月11日〜12月25日、約100日間開催カレー・ラーメン・町中華・にんにく料理の4食フェスが連続開催入場無料で約40万人が来場する大型フードフェスプロジェクト

ブルースモービルは、2026年9月11日から12月25日まで、新宿区立大久保公園を舞台に大型フードフェスプロジェクト「新宿グルメパーク大作戦」を開催します。

東京カレー万博2026、大つけ麺博 presents ラー1グランプリ、町中華と餃子フェス、ガーリックリスマスの4イベントを約100日間にわたり連続開催し、全国の人気店・話題店が秋から冬にかけて大久保公園に集結します。

ブルースモービル「新宿グルメパーク大作戦」

イベント名：新宿グルメパーク大作戦会場：新宿区立大久保公園 特設会場アクセス：JR新大久保駅 徒歩7分、JR新宿駅 徒歩8分、西武新宿線 徒歩1分、東新宿駅 徒歩8分期間：2026年9月11日(金)〜2026年12月25日(金)入場料：無料（飲食代別途・食券制）主催：ブルースモービル共催：一般社団法人歌舞伎町タウン・マネージメント

ブルースモービルは、ラーメン・カレー・餃子などをテーマとしたフードフェスの企画・運営を専業とするイベント会社で、TOWグループのリアルエンタメ領域における食部門を担っています。今回の「新宿グルメパーク大作戦」は、フードフェスの聖地として知られる大久保公園を舞台に、異なるテーマの食フェスを約100日間連続で展開する大型プロジェクトです。

白いテントが並ぶ会場には多くの来場者が訪れ、秋から冬にかけての週末を食で楽しめる場が広がります。

約40万人の来場を見込む本プロジェクトでは、ジャンルの異なる4つのイベントが順番に開催されるため、何度訪れても新しい食の体験が待っています。

「東京カレー万博2026 〜カレーの可能性は無限大〜」

開催期間：2026年9月11日(金)〜2026年10月7日(水)

昨年、食べログ3.5以上の店舗を集めて話題を集めた東京カレー万博が、今年も大久保公園に戻ってきます。

欧風カレー、スパイスカレー、南インドカレーなど全国の人気カレー店が出店し、自分だけのカレープレートをその場で組み立てられる体験型フードフェスに進化しています。

ビリヤニやドーサなどの本格メニューに加え、自由な組み合わせを楽しめるトッピングステーションも展開されるため、訪れるたびに違うカレー体験ができます。

「大つけ麺博 presents ラー1グランプリ」次世代ラーメン王決定戦

開催期間：2026年10月10日(土)〜2026年11月15日(日)優勝賞金：500万円食べ比べメニュー：800円

今年の大つけ麺博は、優勝賞金500万円をかけて全国のラーメン店がファンとともに頂点を目指すイベントとして生まれ変わります。

全国のラーメン店を対象にWEB予選を実施し、ファン投票で選ばれた店舗が大久保公園に集結します。来場者は800円の食べ比べメニューを味わいながら投票に参加でき、店舗とファンが一体となって次世代ラーメン王の誕生を後押しできます。

「町中華と餃子フェス 〜大久保公園で飲もうぜ〜」

開催期間：2026年11月17日(火)〜2026年11月29日(日)

安定した人気を誇る餃子と、近年再注目される町中華文化を掛け合わせた食フェスが開催されます。

餃子はもちろん、チャーハン、麻婆豆腐、焼売など幅広いメニューが楽しめるほか、オリジナルの「町中華・餃子グッズ」も販売されます。

「ガーリックリスマス」日本一くさくておいしいクリスマス

開催期間：2026年12月2日(水)〜2026年12月25日(金)

大久保公園発の新しいクリスマスイベントとして、「日本一くさくておいしいクリスマス」をテーマに、にんにく料理が集結します。

アヒージョ、ガーリックステーキ、ペペロンチーノなど香り豊かなにんにく料理が並び、歌舞伎町ならではの賑わいとクリスマスシーズンが交わる、新たな冬の食の風物詩として展開されます。

カレーからラーメン、町中華、にんにく料理まで、秋から冬にかけてテーマが切り替わるため、新宿・大久保公園を訪れるたびに別の食体験が楽しめます。

入場無料で気軽に立ち寄れる会場で、ファン投票参加やトッピング体験など参加型の楽しみ方も用意されています。

新宿グルメパーク大作戦の紹介でした。

よくある質問

Q. 「新宿グルメパーク大作戦」の入場料はかかりますか？

A. 入場は無料です。飲食代は別途必要で、食券制となりイベントにより価格が変動します。

Q. 「東京カレー万博2026」ではどのような料理が楽しめますか？

A. 欧風カレー、スパイスカレー、南インドカレーなど全国の人気カレー店が出店します。自分でカレープレートを組み立てられるトッピングステーションのほか、ビリヤニやドーサなどの本格メニューも展開されます。

Q. 「大つけ麺博 presents ラー1グランプリ」の来場者はどのように参加できますか？

A. 来場者は800円の食べ比べメニューを楽しみながら投票に参加でき、ファン投票で次世代ラーメン王の決定に関わることができます。優勝賞金は500万円です。

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