長岡花火を舞台にした映画『君と花火と約束と』の完成披露試写会が29日夜に東京で開かれました。



■主人公・夏目誠役 timelesz佐藤勝利さん

「いろんな思いがつながっていく。そしていろんな方につないでいってもらう作品だと思うので、いろんな方にぜひこの作品をつないでいってほしい。」



『君と花火と約束と』は、戦後81年に描く長岡空襲と長岡花火をめぐる物語です。完成披露試写会には、佐藤勝利さんとともにヒロイン役の原菜乃華さん、佐藤さん演じる主人公の母親役で糸魚川市出身の横澤夏子さんも登壇しました。



■主人公の母・夏目由香利役 横澤夏子さん

「(Q.作品から感じたことは？)花火が上がるだけでこんなに幸せなんだ、平和の象徴なんだとあらためて確認できた。」



『君と花火と約束と』は、7月17日(金)公開です。