可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-178 ガンダムMk-II（エゥーゴ仕様） ver. A.N.I.M.E.」11月再販決定7月1日より予約開始
【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-178 ガンダムMk-II（エゥーゴ仕様） ver. A.N.I.M.E.】 11月再販 価格：9,350円
【セット内容】 本体 交換用手首パーツ左右各4種 シールド 手首パーツ格納デッキ ハイパー・バズーカ バルカン・ポッド・システム ビーム・ライフル 予備Eパック×2 予備バズーカカートリッジ バズーカカートリッジカバー ジョイント一式 エフェクト一式
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-178 ガンダムMk-II（エゥーゴ仕様） ver. A.N.I.M.E.」を11月に再販する。価格は9,350円。予約は一般店頭にて7月1日より開始される。
本商品は、アニメ「機動戦士Zガンダム」より、ティターンズから奪取しエゥーゴの象徴となった白いガンダム「ガンダムMk-II」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「ROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.」で立体化したもの。全高は約130mm。
【セット内容】 本体 交換用手首パーツ左右各4種 シールド 手首パーツ格納デッキ ハイパー・バズーカ バルカン・ポッド・システム ビーム・ライフル 予備Eパック×2 予備バズーカカートリッジ バズーカカートリッジカバー ジョイント一式 エフェクト一式
『#機動戦士Zガンダム』より- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) June 30, 2026
「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-178 ガンダムMk-Ⅱ（エゥーゴ仕様） ver. A.N.I.M.E.」が2026年11月再販決定！
??https://t.co/K5hNWZrQRt
エゥーゴの象徴となった「白いガンダム」が多彩なオプションと共に再登場！一般店頭にて7月1日予約開始！#ROBOT魂 #ガンダムフィギュア pic.twitter.com/wYUgKxrdYJ
(C)創通・サンライズ