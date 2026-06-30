【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-178 ガンダムMk-II（エゥーゴ仕様） ver. A.N.I.M.E.】 11月再販 価格：9,350円

　BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-178 ガンダムMk-II（エゥーゴ仕様） ver. A.N.I.M.E.」を11月に再販する。価格は9,350円。予約は一般店頭にて7月1日より開始される。

　本商品は、アニメ「機動戦士Zガンダム」より、ティターンズから奪取しエゥーゴの象徴となった白いガンダム「ガンダムMk-II」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「ROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.」で立体化したもの。全高は約130mm。


【セット内容】 本体 交換用手首パーツ左右各4種 シールド 手首パーツ格納デッキ ハイパー・バズーカ バルカン・ポッド・システム ビーム・ライフル 予備Eパック×2 予備バズーカカートリッジ バズーカカートリッジカバー ジョイント一式 エフェクト一式

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