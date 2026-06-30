無印良品、7・3より期間限定価格キャンペーン『良いね祭』を開催 夏を彩る快適グッズなどがお買い得に
良品計画が運営する「無印良品」が、7月3日（金）〜13日（月）までの11日間（※ネットストアは7月3日午前10時から14日午前10時まで）にわたって、『良いね祭』を開催する。夏のおすすめ商品を、手に取りやすい期間限定価格で買い求めることができる。
【写真】無印良品の『良いね祭』、限定価格のお得な商品ラインナップ（※2枚目〜）
昨年末に初めて開催された同キャンペーンを今夏も開催。涼しげな素材の衣類やハンディファンなど、暑い季節を快適に過ごすアイテムから、冷や汁、冷やし茶漬けなど食欲をそそるフードまで、多彩なアイテムが割引価格で販売される。
同社の公式インスタグラムでは一部対象商品のラインナップを掲載。「投稿を保存して、お買い物の参考にしてみてください」と呼びかけた。
【写真】無印良品の『良いね祭』、限定価格のお得な商品ラインナップ（※2枚目〜）
昨年末に初めて開催された同キャンペーンを今夏も開催。涼しげな素材の衣類やハンディファンなど、暑い季節を快適に過ごすアイテムから、冷や汁、冷やし茶漬けなど食欲をそそるフードまで、多彩なアイテムが割引価格で販売される。
同社の公式インスタグラムでは一部対象商品のラインナップを掲載。「投稿を保存して、お買い物の参考にしてみてください」と呼びかけた。